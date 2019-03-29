盧秀燕亞洲大學演講　自謙「我是百年難得一見的普通人才」

▲盧秀燕到亞洲大學演講，自謙是百年難得一見的普通人才。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕29日受邀到亞洲大學演講，分享「媽媽市長」放棄主播百萬年薪工作，跨界政壇，一路上的心路歷程。她說，要分享的不是成功，而是「追隨你的初心」，不畫地自限、勇於挑戰。她並自謙「百年難得一見的普通人才」，所以特別努力，什麼事都做好準備、比別人更認真，勤能補拙，就會達到事半功倍，只要努力就能邁向成功之路。

這場「2019成功之母講座」由亞洲大學校長蔡進發擔任主持人，盧秀燕在民政局長吳世瑋、新聞局長吳皇昇等人陪同下出席，以「累積失敗 邁向成功」為主題分享自身經驗，並與聽眾交流對談。包括市議員林碧秀、蘇柏興也到場。

盧秀燕分享她大學畢業時，因為嚮往能揭露事實的新聞工作，放棄參加高普考當公務人員，轉而進入華視擔任記者、主播，也得過電視金鐘獎，年薪百萬。後來在因緣際會之下，她毅然決然放棄百萬年薪，決定接受國民黨徵召參選省議員，投入一個不確定的未來，當時大家都覺得她「頭殼壞了」！

後來凍省之後，她轉而參選立法委員，她說第一次擔任立法委員時就是在野黨的立委，那時候是前總統陳水扁執政時期，當時她就學習到完全沒有資源、在野的情況下，怎麼做好服務、怎麼問政、怎麼選舉，「人生很苦難，環境很艱辛的時候，反而會培養你的毅力，讓你更成長。」

在連任六屆立法委員之後，她又在國民黨的徵召之下，參選這一屆台中市長選舉。當時國民黨是在野黨，再加上所有黨產都被清算鬥爭，備受打壓，在這個惡劣的環境中，只有她挺身而出選市長，周遭的人都認為她又「頭殼壞了」，但是，她認為，最困難的時候，才能彰顯她參選的初心，而沒有任何誘因或利益。

盧秀燕也回憶說，當時到選前一天，民眾與民調都不看好她會當選，但是她「明知不可為而為之」，從來不畫地自限、勇於挑戰，後來順利中年轉職、當選台中市長。

她表示，她在最年輕的時候連公務人員的工作與主播百萬年薪工作都放棄了，對她來說，「名」與「利」她早在30歲就已經擁有過了，怎麼樣實現自己，有機會為自己的故鄉服務才是最重要的；當有一天在這個城市退休，她希望因為參與貢獻，讓這個城市變得更好，「我的人生就太有意義了！」

盧秀燕說，她今天分享的「不是成功，而是追隨你的初心」，思考我們的人生要做什麼？每一條路都很辛苦，但是與其去做一個辛苦又不喜歡的工作，也許薪水不錯、可以給予短暫安逸的生活，但是你一輩子不快樂、沒有成就感；相較勇於追求自己、實現自己，然後真正能為這個社會服務。

她認為，只要對自己的工作有想法、有目標，真的熱愛工作，就會覺得所有的辛苦、付出都是值得的，即使失敗，在那個過程中也可以學習到很多東西。