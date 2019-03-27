護國安！陸委會設韓國瑜條款　侯友宜：中央不要畫地自限

▲韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪大陸，拜會中聯辦官員惹議，陸委會表示，將制定「韓國瑜條款」，讓縣市首長等人赴港澳時能有申請流程與行為規範。對此，新北市長侯友宜則呼籲中央，不要畫地自限，才能讓兩岸經貿更加活絡。

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）



侯友宜表示，尊重中央的考量，但是不要畫地自限，兩岸城市交流應該要愈緊密愈好，才能促進兩岸人民福祉，「這才是我們要的」。

▲高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）



台中市長盧秀燕也說，中央應該好好思考怎麼帶領國家往富強的路上走，否則一味限制，卻沒有拿出辦法來，怎麼讓人們過得更好、經濟更好？

盧秀燕認為，努力的人要得到鼓勵、獎賞，但努力拚經濟的人反而受到處罰，會有「寒蟬效應」，不利台灣經濟發展，也不利台灣走出去，大陸市場這麼大，如果丟掉大陸市場，又沒有能力進入其他國際市場，台灣要該怎麼辦呢？是不是經濟愈來愈不好？國家環境愈來愈困難？兩岸關係愈來愈緊張？這樣對台灣人民或台灣都不是好的方向。

▲盧秀燕。（資料照／記者鄧木卿攝）



陸委會表示，韓國瑜的行程恐有違反《兩岸人民關係條例》的情況，最高可處50萬元以下罰鍰，並將制定「韓國瑜條款」，讓縣市首長等人赴港澳時能有申請流程與行為規範。

不過，是否要對韓國瑜開罰50萬元，陸委會主委陳明通解釋，台灣是法治國家，不僅要依法也有一定程序要走，只是要先請韓國瑜來說明，如果真的有違法行為才會有最高50萬元的開罰。

▲陸委會主委陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）