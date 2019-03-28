《旺旺中時》縣市長上任百天民調　盧秀燕政策滿意度逾六成

▲盧秀燕上任100天民調，政策滿意度逾六成。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

縣市首長上任100天，有媒體針對台中市長盧秀燕的施政表現進行滿意度民調，施政表現非常滿意及還算滿意占55.2%、不太滿意及非常不滿意占28.8%，其中解決空汙、推動市民及兒童免費參觀花博、恢復老人健保等政策，都獲得突破六成的滿意度。盧秀燕28日表示，非常感謝大家的鼓勵，未來市府會持續努力，持之以恆的落實市政回報大家。

根據《旺旺中時媒體集團》最新民調，盧秀燕在要求中火拆除老舊四號機組以解決空汙問題的政策上，得到六成滿意度；推動市民、兒童免費參觀花博政策獲七成支持；在規劃今年將恢復老人健保費補助方面，更有高達八成的民眾表示滿意，整體施政滿意度則為55.2%。

盧秀燕表示，新市府上任才三個月，市民給予市府的滿意度調查還不錯，非常感謝大家的鼓勵；這項媒體調查中，有針對各項議題進行調查，包括市民免費參觀花博、恢復老人健保補助，這兩項政見的實施獲得非常高的滿意度。另外，在空汙的改善方面，市民也給予不錯的肯定。

她強調，她最關注的是議題的滿意度，多項涉及自己的政見及執行狀況，也讓她了解市民的反應，普遍顯示滿意度還不錯，但也可能是才上任三個月，市民給予市府鼓勵，因此，未來市府仍會持續努力，持之以恆的落實市政回報大家。

台中市政府新聞局長皇昇補充說明，現在是資訊爆炸的時代，民眾的檢驗能力也愈來愈高，市府施政有五成以上的滿意度，也還有兩成以上的不滿意度，市府感謝市民對執政團隊各項政策的肯定，數據也同時呈現市府還有很大的進步空間，市府會把每一份民調都當成重要的參考依據。