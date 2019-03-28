招商200億被批「割稻尾」　民進黨：盧秀燕招商9000億才算贏

▲台中市議會民進黨團批評盧秀燕招商成績都是「割稻尾」。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕聲稱，她上任2個多月就有200多億的投資案，不過民進黨團28日召開記者會強調，目前完成的投資案，都是在前市長林佳龍團隊任內努力爭取定案，盧秀燕只是「割稻尾」，黨團同時提醒，林佳龍4年任內招商9000億，盧秀燕四年後要超過9000億，才是進步。

新聞局長吳皇昇表示，市長盧秀燕上任後，商界對盧市府及台中未來經濟有信心，所以沒有「抽銀根」，反而堅定並加碼投資，如此好事，請民進黨團放下藍綠標籤，無謂的口舌之爭並無意義。市府會全力協助企業相關後續程序，讓投資可以造福台中，這對市民來說才是最重要的事。

民進黨團總召李天生及議員邱素貞、林德宇和賴佳微等人28日上午召開記者會，直指盧秀燕上任不到百日，卻一再宣稱已招商超過200億元，包括勤美集團工程、巨大機械和車王電子等，這些其實早在前市長林佳龍任內，就已經積極招商引資，李天生呼籲盧秀燕要當燕子，不要當騙子，林德宇也說，大型投資案並非短期內能夠實現，都要協調多年才成，他希望盧秀燕不要做一分，說十分。

李天生並預言，未來台積電中科擴廠、美光記憶體廠，水湳智慧城、國際會展中心、社會住宅、台中巨蛋、台中海生館、綠線捷運、永聯物流共和國烏日園區、安川電機技術務中心等民間企業投資案，都將成為盧秀燕收割的目標。