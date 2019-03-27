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雲端最前線／清明連假攻略！花博必看10大亮點

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新聞節目中心／綜合報導

台中花博開幕後人潮不斷，台中市長盧秀燕自上任後實施今年元旦起台中市民、全球12歲以下孩童入園免費等政策，在這些優惠吸引下，至3月17日止參觀人數已超過600萬人次，也帶動花博周邊經濟，離4月24日閉幕倒數一個月，盧秀燕3月24日透過臉書發文「快帶上家人來騎馬看花、Lucky 7可能就是你喔！」，市府也盤點3園區「10大亮點」，邀請民眾來享受大自然樂趣。《雲端最前線》27日邀請台中市觀旅局長林筱淇、電影旅遊達人左撇子與主持人楊文嘉深入探討台中市觀光發展。

▲▼台中花博入園參觀人數已突破600萬，展期只到4月24日，快把握時間衝一波。（圖／台中花博提供）

▲台中花博。（圖／台中花博提供）

2018台中世界花卉博覽會亦是台中國際級的活動，盤點后里、外埔、豐原3園區的10大亮點，其中，后里森林園區「發現館」，使用綠色建材再生塑化磚為建材，呈現鏤空視覺、空氣可流通的明亮空間，並與現有老樹融為一體，遊客可歷經從海拔0的出海口至3,886公尺雪山山頂的大甲溪生態之旅。15公尺高的巨型智慧互動裝置藝術「聆聽花開的聲音」，由697個仿生花開裝置組成，與燈光、聲音如呼吸般連動，且白天、晚上有不同光影變化，展現群花開合的生命姿態。

「原生祕境」則以台中原鄉泰雅族的射日傳說為起源，傳遞人與大自然共生共好理念，規劃融合水陸生植物的「Palakaw阿美族馬太鞍部落傳統魚生態池」，並設置「Uhtan’e ho mimimiyo部落森林漫遊探訪區」，重現原住民族精彩的原鄉文化。后里馬場園區的「花舞館」，由兩棟圓形建築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙區分為大小兩個圓形展覽空間。小圓「蘭花館」本身是溫室建築，規劃為長期蘭花展，訴說台灣蘭花產業的發展史；大圓「競賽館」打造花藝殿堂，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽。

▼台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼柯文哲與盧秀燕到后里賞花博。（圖／記者李忠憲攝）

此外，台中市政府觀旅局也為了推動代表臺中幸福經濟的婚紗產業，辦理「百大婚紗景點」票選活動，邀請旅遊達人Janet共同行銷代表臺中幸福經濟的「婚紗產業」，帶動景點話題與知名度，營造臺中觀光新模式，藉由此活動遴選出臺中適合拍攝婚紗的各類自然景點、人文風景、特色建築、生態景觀及產業聚落五種主題，以吸引國內外新人到臺中拍攝婚紗，帶動糕餅、旅宿業等幸福產業鏈，帶來觀光經濟效益。

觀旅局長林筱淇表示，這次台中百大婚紗景點票選活動的構想，其實是由盧市長提出，盧市長一直在思考如何讓台中更幸福美好，上任後就開始著手落實。婚紗不只是一個幸福產業，也是拼經濟當中不可或缺的一環，不僅跟旅館住宿業有關，也和糕餅產業、航空公司呼應，產業的串連就是拼經濟的落實做法。

▼台中市府觀旅局長林筱淇。（圖／林筱淇提供）

▲▼林筱淇。（圖／林筱淇提供）

值得關注的是，經行政院核定，台中成為2020年燈會主辦城市，獲得評選委員青睞的原因，除了台中市政府將結合周邊景點規劃旅遊行程，可帶動區域觀光發展，擴大觀光效益，暨場地大部分沿用「2018台灣國際花卉博覽會」場地，交通配套已驗證之外，另具有觀光外溢效益，舉辦燈會的效益比高。台中市長盧秀燕也強調，「我有信心，2020台灣燈會將融合在地文化、特色產業讓大家耳目一新，創造全新的賞燈體驗！」《雲端最前線》27日邀請台中市觀旅局長林筱淇、電影旅遊達人左撇子與主持人楊文嘉深入探討台中市觀光發展。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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