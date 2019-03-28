嚴打空污　盧秀燕要求台電每月公布電廠降載報表

▲盧秀燕出席行政院會，再度為改善空汙發聲。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕28日出席行政院會再度為改善中部空汙發言，她表示，去年12月25日至今年3月18日期間，扣除歲(檢)修部分，北部協和電廠的實質降載幅度為1億4000萬度左右，台中火力發電廠卻只有3000萬度左右，中火降載幅度遠不及協和電廠的四分之一，她要求中央通知台電每月應送電廠非歲檢修的降載情形報表至行政院會，讓各界了解實質降載的情況。

上午行政院會由環保署報告「大型柴油車排放汙染改善精進方案」，盧秀燕也出席，並提出相關建議。

盧秀燕表示，台灣高度倚賴火力發電，包括燃煤、燃油、燃瓦斯等，導致空汙情形嚴重。每當空汙嚴重時，政府就採取降載等作為改善，然而日前市府調出資料時發現，去年12月25日至今年3月18日期間，扣除歲(檢)修部分，各地電廠降載的比例嚴重不公平，北部協和電廠以燒油為主，空汙來襲時實質降載幅度為1億4000萬度左右，台中火力發電廠以燒煤為主，實質降載僅3000萬度左右。

她指出，台中火力發電廠是全國最大的電廠，發電量很大，但非歲檢修的實質降載幅度卻不及協和電廠，且中火的燃煤機組老舊，並以燒煤為主，使台中成為空汙最嚴重的地區，這對於中部居民情何以堪。

盧秀燕也提到，北部降載比中南部多的原因，包括北部機關多，一旦空汙就很容易被發現；其次從經濟成本考量，協和電廠燒重油比較貴，中火燒煤炭比較便宜，且中火是全國最大電廠，統一調度最方便。

由於降載的比例由台電操作，中央未必知情，因此她要求中央通知台電每個月應送各電廠非歲檢修的實質降載數據報表至行政院會，讓各界了解實質降載的情形，以有效解決空汙現況，並表達對中南部的重視。

行政院長蘇貞昌指出，防治空汙是中央與地方的共同目標，行政院通過空氣汙染防制行動方案，從固定汙染源、移動汙染源及其他汙染源多管齊下，致力改善空汙，中央在空汙防治上跨部會合作，也希望與地方政府共同努力，一起維護國人健康。