第7屆亞太青少年人權高峰會議　南投溪頭米堤大飯店盛大舉行

▲國際青少年人權協會創辦人Marry Shuttleworth博士(圖中右）、米堤飯店集團李麗裕總經理（圖中左）與諸位嘉賓合影。（圖／記者白珈陽翻攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

由外交部、法務部、內政部指導、新北市教育局協辦，溪頭米堤大飯店、中華國際人權促進會、國際青少年人權協會（Youth for Human Rights International, YHRI）共同主辦的亞太青少年人權高峰會已邁入第七屆，29日於溪頭米堤大飯店盛大開幕。來自美國、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、澳洲、巴拉圭、越南、孟加拉、馬來西亞等國19位傑出青少年人權大使與鬥士來台蒞臨盛會。今年度主題是探討日益嚴重的「網路霸凌」現象。

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▲各國傑出青少年人權大使。

典禮由人促會榮譽理事長暨米堤飯店集團李麗裕總經理開場，列席者除了有國際青少年人權協會創辦人瑪麗．薛德華玆（Marry Shuttleworth）博士，矯正署副署長周輝煌、法務部蔡麗清檢察官，還有數個大學教授、校長，及公司董事在座，現場貴賓雲集，熱鬧非凡。

▲米堤飯店集團李麗裕總經理（左一）、國際青少年人權協會創辦人Marry Shuttleworth博士（左二）、台大實驗林李正和副處長（右二）、中華國際人權促進會理事長許雅琛合影。

國際青少年人權協會創辦人Marry Shuttleworth博士致詞時，憂心指出，根據英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）統計，有36％肢體霸凌，83％言語霸凌，其中40％為間接霸凌，而網路霸凌則以驚人的速度增長了88％。此現象有形無形之中嚴重傷害兒童、青少年身心發展，也是一種人權的侵害。

除各國人權大使與會交流外，本屆遴選上的五位我國人權大使分別有來自國立中興大學土木工程研究所林千翔同學、國立中正大學社福系藍友謙同學、國立臺北大學社工系吳詩珊同學、國立嘉義高級中學科學班林晉毅同學、國立嘉義商業職業學校資處科陳信文同學。同時也有幾位在台就讀的國外留學生也獲選為本屆人權大使，分別有中興大學科管所陳建亨同學（馬來西亞籍）、台北大學財金研究所黎紅鸞同學（越南籍）。

其中，吳詩珊同學表示，「從事偏鄉服務的實際經驗讓她驚覺原來社會以為的關懷不是關懷，真正需要被幫助的，正是那些未曾收到關注的地方。」她指出，都市不缺教育資源，偏鄉也早已不缺，真正缺乏資源的是都市與偏鄉之間「不山不市」的區域。人權教育對她而言是責任的傳遞，是弱勢的希望。成為人權大使的使命就是「用生命影響生命」。

而年僅19歲的陳信文同學，從8歲起就投入各項公益活動。他表示：「從小我受馬丁路德金恩博士的影響，會關注社會弱勢。雖然相較他人，我少了很多玩樂的時間，但能幫助到人讓我感到無比驕傲」。陳同學利用空閒時間學習專業救災技能，成為專業的救災人員，在高雄氣爆、花蓮震災等大小災情都有他的身影，令大人們都讚嘆不如。

▲各國大使與Marry Shuttleworth博士、李麗裕、及在座嘉賓合影。

李麗裕總經理表示，為促進我國青少年與各國人權大使的互動，每年的大會都不惜重本，邀請並提供住宿給青少年來米堤飯店一同來與國外人權大使交流，像是今年參與的就有中興大學、嘉義輔仁中學、台北南華高中等校師生，藉由國內外交流，讓社會的幼苗從小受人權的教育、陶冶，逐漸變得更重視別人的人權，也更重視自己的責任義務，看著台上個個傑出的台灣青年因為高峰會這個平台發光發熱，一起奉獻付出讓社會變得更好，李欣慰的說，這比賺錢還更有價值與意義。