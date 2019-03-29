　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第7屆亞太青少年人權高峰會議　南投溪頭米堤大飯店盛大舉行

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲國際青少年人權協會創辦人Marry Shuttleworth博士(圖中右）、米堤飯店集團李麗裕總經理（圖中左）與諸位嘉賓合影。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲國際青少年人權協會創辦人Marry Shuttleworth博士(圖中右）、米堤飯店集團李麗裕總經理（圖中左）與諸位嘉賓合影。（圖／記者白珈陽翻攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

由外交部、法務部、內政部指導、新北市教育局協辦，溪頭米堤大飯店、中華國際人權促進會、國際青少年人權協會（Youth for Human Rights International, YHRI）共同主辦的亞太青少年人權高峰會已邁入第七屆，29日於溪頭米堤大飯店盛大開幕。來自美國、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、澳洲、巴拉圭、越南、孟加拉、馬來西亞等國19位傑出青少年人權大使與鬥士來台蒞臨盛會。今年度主題是探討日益嚴重的「網路霸凌」現象。

▲各國傑出青少年人權大使。

請繼續往下閱讀...

▲各國傑出青少年人權大使。

典禮由人促會榮譽理事長暨米堤飯店集團李麗裕總經理開場，列席者除了有國際青少年人權協會創辦人瑪麗．薛德華玆（Marry Shuttleworth）博士，矯正署副署長周輝煌、法務部蔡麗清檢察官，還有數個大學教授、校長，及公司董事在座，現場貴賓雲集，熱鬧非凡。

▲米堤飯店集團李麗裕（左一）、國際青少年人權協會創辦人瑪麗．薛德華玆（左二）、台大實驗林李正和副處長（右二）、中華國際人權促進會理事長許雅琛合影。

▲米堤飯店集團李麗裕總經理（左一）、國際青少年人權協會創辦人Marry Shuttleworth博士（左二）、台大實驗林李正和副處長（右二）、中華國際人權促進會理事長許雅琛合影。

國際青少年人權協會創辦人Marry Shuttleworth博士致詞時，憂心指出，根據英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）統計，有36％肢體霸凌，83％言語霸凌，其中40％為間接霸凌，而網路霸凌則以驚人的速度增長了88％。此現象有形無形之中嚴重傷害兒童、青少年身心發展，也是一種人權的侵害。

除各國人權大使與會交流外，本屆遴選上的五位我國人權大使分別有來自國立中興大學土木工程研究所林千翔同學、國立中正大學社福系藍友謙同學、國立臺北大學社工系吳詩珊同學、國立嘉義高級中學科學班林晉毅同學、國立嘉義商業職業學校資處科陳信文同學。同時也有幾位在台就讀的國外留學生也獲選為本屆人權大使，分別有中興大學科管所陳建亨同學（馬來西亞籍）、台北大學財金研究所黎紅鸞同學（越南籍）。

其中，吳詩珊同學表示，「從事偏鄉服務的實際經驗讓她驚覺原來社會以為的關懷不是關懷，真正需要被幫助的，正是那些未曾收到關注的地方。」她指出，都市不缺教育資源，偏鄉也早已不缺，真正缺乏資源的是都市與偏鄉之間「不山不市」的區域。人權教育對她而言是責任的傳遞，是弱勢的希望。成為人權大使的使命就是「用生命影響生命」。

而年僅19歲的陳信文同學，從8歲起就投入各項公益活動。他表示：「從小我受馬丁路德金恩博士的影響，會關注社會弱勢。雖然相較他人，我少了很多玩樂的時間，但能幫助到人讓我感到無比驕傲」。陳同學利用空閒時間學習專業救災技能，成為專業的救災人員，在高雄氣爆、花蓮震災等大小災情都有他的身影，令大人們都讚嘆不如。

▲各國大使與Marry Shuttleworth博士、李麗裕、及在座嘉賓合影。

▲各國大使與Marry Shuttleworth博士、李麗裕、及在座嘉賓合影。

李麗裕總經理表示，為促進我國青少年與各國人權大使的互動，每年的大會都不惜重本，邀請並提供住宿給青少年來米堤飯店一同來與國外人權大使交流，像是今年參與的就有中興大學、嘉義輔仁中學、台北南華高中等校師生，藉由國內外交流，讓社會的幼苗從小受人權的教育、陶冶，逐漸變得更重視別人的人權，也更重視自己的責任義務，看著台上個個傑出的台灣青年因為高峰會這個平台發光發熱，一起奉獻付出讓社會變得更好，李欣慰的說，這比賺錢還更有價值與意義。

ET快訊
快訊／中壢轎車逆向越線　「載7幼童」娃娃車急煞後方騎士爆頭亡

關鍵字：第7屆亞太青少年人權高峰會議,南投,溪頭,米提大飯店

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

「踢到你閉嘴！」國小女班導怒踹頂嘴男童　同學目擊：非首次失控

BMW追撞貨車「爆炸起火」　駕駛活活燒死…生還妻崩潰：怎麼辦

影／知名整型醫夫妻檔被控「留患者在診間等死」！　家屬哭癱：故意殺人

郭國文聲明「絕無苛刻」　「仙氣學妹」反擊嗆：薪資獎金豈能魚目混珠？

影／「自動要隨扈高舉」怕粉絲看不見　韓國瑜回嗆王浩宇：去監督金正恩

「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐

12星座下周運勢【瑪法達談星】　雙子、處女、雙魚、金牛攻上好運榜

商業周刊／百憂解撤台背後的砍藥價危機　健保藥已不堪用

第7屆亞太青少年人權高峰會議　南投溪頭米堤大飯店盛大舉行

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

12星座下周運勢【瑪法達談星】　雙子、處女、雙魚、金牛攻上好運榜

商業周刊／百憂解撤台背後的砍藥價危機　健保藥已不堪用

第7屆亞太青少年人權高峰會議　南投溪頭米堤大飯店盛大舉行

週末東北季風報到！週日深夜最冷+降雨　北部低溫下探15度

父女出遊時光！她每月幫女兒請假...長輩狂唸「又翹課」　網卻讚翻支持

感情發展太快好嗎？「8大狀態」檢視自己的沉船速度

熱褲姐姐別走！3歲弟秒「戲劇式下跪」...悲情趴地留人　網笑瘋：星爺翻版

做黑白土！美媽一進童裝店...闆娘秒臭臉「沒9碼的」虧慘　網笑：送走大戶

影／網球界妙麗！14歲少女「合全世界的胃口」美炸　表特板0負評：長腿超犯規

轉接線失蹤7天！一翻小黃靴「完美收納」溝溝　2.3萬人笑噴：可以放4組

北海道直擊／地鐵滿滿火腿味　快來跟大王拍貼

大學同學創臉書「妳永遠不會紅」　女神卡卡一座小金人打臉霸凌者

不斷更新／陳傑憲陽春砲轟李茲　3局統一 1比3 Lamigo

陳庭妮揪楊達敬幹大事　緊張狂拉肚子「只差沒吃手卡」

開創青埔和觀音區新未來　桃42線月桃路拓寬第一標開工

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

日本5G網路頻譜可能排除華為　陸盼信守自由貿易承諾

春燕來！　桃園三月量增34.4%高雄價漲最多

當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字

中職／兄弟輪值仰賴年輕人　伯納：老將也當過菜鳥

生活熱門新聞

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友..

睽違12年！台北直飛塞班島6月..

即／忠明高中爆群聚感染！112..

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單..

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

她床上「避孕神器」效用達2年！..

網球界妙麗！14歲少女美炸　表..

宴客碰小姑段考婆婆要改期　新人..

用路人注意！7交通新制4/1上..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

變天掉5℃！2波雨勢北台濕冷3..

好市多收納神物！網推爆：我家有..

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

更多熱門

相關新聞

楊麗川接任國民黨南投黨部主委

國民黨南投黨部29日在南投縣黨部舉行新任主任委員佈達典禮，新任主委由前任行政院海巡署局長楊麗川少將接任，副主席兼秘書長曾永權親臨主持，並頒發派任書。中央組發會主委李哲華、南投縣政府秘書長洪瑞智、潘一全副議長、各黨籍議員、民代、後備系統幹部等出席觀禮，展現基層團結氣勢。

林明溱也賣出10億元南投農產品

春遊補助要來了！盤點4/1開跑縣市

夫妻國道爆頭！10歲兒不敢看：全沒了

埔里倒酵素救大排　網：河川屠殺？

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

圍觀車禍　卡車撞人群18死

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉紅ㄎㄧㄤ掉

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面