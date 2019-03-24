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社會 社會焦點 保障人權

頭是扁的…孝子夫妻國道綁吊車遭比丘撞死！10歲兒「不敢看」淚泣：全沒了

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社會中心／南投報導

南投54歲邱姓男子和35歲傅姓妻子23日凌晨開車返回魚池住處，行經國道6號草屯段下車綁吊車，慘遭後方比丘撞上爆頭慘死。夫妻倆平時從事園藝工程，住在偏鄉山坡，相當簡樸，未料從台中結束工程，開吊車返家途中遭遇死劫，留下10歲兒子和8旬老母，愛子得知噩耗更悲慟泣訴「爸爸媽媽不在了，現在什麼都沒有了…」

事發於22日晚間6時許，國6東向10.7公里處、草屯路段附近，有2人倒臥外側車道，警消獲報趕到場時，邱男頭顱破裂、已經明顯死亡，傅姓妻子則滿臉鮮血也已經失去生命跡象，緊急送醫仍回天乏術，夫妻雙雙慘死公路。警方調查，當時疑似15噸大型吊車固定機具繩索鬆脫，邱姓夫妻閃黃燈停靠路肩後下車要綁，結果站在外側車道被撞飛。

▲邱男於國道六號疑因下車處理吊車鬆脫繩索，遭吳姓出家人撞擊，當場頭顱破裂慘死。（圖／記者白珈陽攝）

▲傅姓女子當場失去生命跡象，送醫仍不治。

▲邱姓夫婦疑因綁貨車吊臂的繩索鬆脫，兩人下車綁繩時挨撞。

▲吳姓出家人駕駛車輛。

▲邱姓夫妻國道下車綁吊車繩索，慘遭比丘撞死。（圖／民眾提供）

案發時，夫妻僅將吊車閃雙黃燈，未在車後50公尺擺放三角警告標誌。吳姓比丘載著另一名比丘從嘉義返回埔里上晚課，因天色昏暗，未注意車前狀況，疑似車速過快，沒看到他們就撞上，當下還不知道撞到人了，聲稱只聽到「碰」一聲，就看到右前擋風玻璃碎了，也不知道撞到什麼，車輛隨即失控擦撞路旁護欄，直到他們下車查看，才驚覺夫妻已經躺地身亡。

邱姓夫妻家住魚池，攜手從事砍樹、修樹等園藝工作，育有1名10歲兒子，親友眼中，爸爸就是一名孝子，自己罹患眼疾、腰部也有問題卻拼命賺錢，還為了兒子就學和老母就醫方便搬到魚池 ，年屆80的老媽媽聽聞噩耗痛哭失聲，「叫他們改天再去，他們就不聽。」難過地說，兒子和媳婦很孝順很乖，為了多賺點錢才貸款買下吊車，年前才剛搬到租屋處。

▲▼頭是扁的…孝子夫妻國道綁吊車遭比丘撞死！10歲兒「不敢看」淚泣：全沒了。（圖／東森新聞）

▲▼頭是扁的…孝子夫妻國道綁吊車遭比丘撞死！10歲兒「不敢看」淚泣：全沒了。（圖／東森新聞）

▲▼頭是扁的…孝子夫妻國道綁吊車遭比丘撞死！10歲兒「不敢看」淚泣：全沒了。（圖／東森新聞）

▲夫妻爆頭慘死國道！家裡留下10歲兒、愛犬和8旬老母。（圖／東森新聞）

「怎麼辦，他的頭是扁的…」大嫂接到噩耗當場蹲地崩潰，無法接受邱姓夫妻死訊，慟訴他們留下的10歲兒子「不敢看」父母死去的殘忍一幕，哭著說「現在什麼都沒有了」。邱大哥難過表示，自己罹患肝癌、經濟狀況也不好，但會設法一肩扛下家計。

據悉，夫妻倆相差19歲，傅女是來台超過10年的外籍配偶，連鄰居、同事都直呼邱男是孝順的好人，「孩子還這麼小」，希望外界能關注其身後留下的老母和小孩。

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關鍵字：國道,南投,草屯,比丘,出家人,夫妻,孝子,吊車,吊臂車,國6,魚池,車禍,爆頭

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