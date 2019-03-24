埔里溝渠投放自製酵素「改善水環境」　網質疑：扔廚餘發酵屠殺河川？

▲埔里鎮長廖志城。（圖／翻攝自Facebook／作伙生活廖志城）

生活中心／綜合報導

南投縣埔里鎮杷城大排水質嚴重污染，鎮公所21日與酵素團體在鎮內慈恩橋及同聲橋傾倒環保酵素淨化水質，鎮長廖志城還邀請鎮民一同加入自製酵素的行列，希望能為家鄉環境付出心力。不過此舉卻受到部分網友的質疑，「把廚餘發酵扔下去？真的不是開玩笑？」、「終於明白為什麼水質會嚴重汙染」。

埔里以好山好水聞名，無奈人為汙染日益嚴重，鎮內便有地方人士主動發起環保酵素團的活動，進行「自淨山城微型實驗」，在第三市場周邊與育英橋附近排水溝放入環保酵素，追蹤並監測水質。

據《聯合報》報導，實驗前後對比發現汙染明顯降低，異味、蟑螂都變少，對水溝減臭及水質淨化具成效，不僅鎮長廖志城表示，「上任後積極推動市區環境清潔、營造優質水環境，調查環保酵素施行成效後，決定推動；杷城大排為南投燈會水上燈區，先行傾倒酵素試用了解效果。」

埔里公所也說「除了繼續投放環保酵素，也規劃宣導會深入社區向民眾說明環保酵素的優點，現場進行製程教學和應用，發動鎮民一起自行製作酵素，淨化環境，也減低化學清潔劑使用比例。」

▲臉書公開社團「生態大腸花論壇」。（圖／翻攝臉書）

儘管出發點是一片美意，但臉書公開社團「生態大腸花論壇」卻有網友指出「把廚餘發酵扔下去？真的不是開玩笑？」，質疑這樣的行為如同屠殺河川一般，也有網友發表意見，「開放場域的各項變數呢？其實這種實驗方法很粗糙，廢水排放來源沒辦法掌握，數據的意義就不大了，畢竟實驗基礎隨時在改變，然後要如何佐證所謂“酵素”，與水質改變的關係？只要在天亮前一刻採樣檢測溶氧當作『使用前』，然後在日正當中時再測一次當作『使用後』，效果就明顯提高了，不過那不需要往水裡倒任何東西，水中有藻類就可以做出這個結果了，依此類推想要什麼結果就怎麼做檢測。」

難道酵素真的被濫用了嗎？一名網友則解釋，「叫酵素叫液肥名稱都不重要，重點是這東西不是隨意亂加的。這是培養菌種來降解水中COD的污水處理概念，問題是污水處理設備中唯一活著的只有微生物，這東西其他的不說，酸鹼值的問題很直接，在開放式水域添加量的多寡會影響衝擊水中的各種生物；另外污水處理廠是處理固定量的水，停留處理時間是透過計算得來，穩定，投加量也好控制，在開放式流動的水域，加時瞬間濃度高，隨後跟著水流帶走，根本作用不大，徒是傷害居多。」