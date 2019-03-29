前任海巡署局長楊麗川　接任國民黨南投黨部新任主委

▲前任行政院海巡署局長楊麗川少將（左），接任國民黨南投黨部新任主委。（圖／國民黨南投黨部提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

國民黨南投黨部29日在南投縣黨部舉行新任主任委員佈達典禮，新任主委由前任行政院海巡署局長楊麗川少將接任，副主席兼秘書長曾永權親臨主持，並頒發派任書。中央組發會主委李哲華、南投縣政府秘書長洪瑞智、潘一全副議長、各黨籍議員、民代、後備系統幹部等出席觀禮，展現基層團結氣勢。

▲中央組發會主委李哲華、南投縣政府秘書長洪瑞智、潘一全副議長、各黨籍議員、民代、後備系統幹部等出席觀禮，展現基層團結氣勢。

曾永權說，對楊麗川勇於負責、承擔表示欽佩，也對歷任主委打下深厚的基礎非常感謝，更感謝在場先進踴躍參加觀禮。2018五合一選舉，南投寫下亮麗成績，在22縣市在勝選比例上是完勝的城市，也希望在9個多月後的總統大選黨內提名人能繳出亮眼成績單。

楊麗川致詞時強調，接任主委不是他的人生規劃，算是意外的路程，年紀已大是個退休之人，實不宜接下這項工作，怕誤了黨的期許及大家的期待。拖了3個月始終不願接任，但最後經不起李哲華主委的厚愛及長時間的催促「就接了」。既然接下這份任務，必定會全力以赴，結合各級從政同志及各領域的夥伴，共同努力。