浙江大麥嶼港當對接港口？　林明溱也賣出10億元南投農產品

▲林明溱縣長率領的大陸經貿訪問團，26日到浙江大麥嶼港考察。（圖／南投縣政府提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

南投縣長林明溱率團到大陸拚商機，馬不停蹄。為爭取農產品通關優惠，林明溱縣長率領的大陸經貿訪問團，26日到浙江大麥嶼港考察。林明溱表示，南投農特產品行銷登陸通關，浙江有關單位表示樂意幫忙，至於貨量及品項正積極洽商。林明溱訪問大陸期間，雙邊互訪簽訂的採購意向書已經超過10億新台幣。

林明溱縣長日前拜會國台辦主委劉結一，爭取大陸採購南投農產品、建議簡化貿易流程、關稅優惠、商貿港口開放，劉結一應允協助後，南投經貿訪問團一行人，26日到浙江大麥嶼港考察。

大麥嶼港是一處新建港口，寧波舟山集團董事長毛劍宏出面接待表示，大麥嶼港是處全新的港口，如能成為南投農特產品「對接港口」，所有設備都可以因應。

林明溱訪問大陸期間，雙邊互訪簽訂的採購意向書已經超過10億新台幣，包括24日濟南茶葉集團4年內將向南投縣農會採購５億台幣農產品；福建奇古茶業公司加碼採購2500萬元茶葉農產品：25日縣農會與杭州黑熊農業公司簽訂3年2.5億元採購意向書；海口市海南欣寶島貿易商23日到南投參訪，在副縣長陳正昇見証下，和南投縣農業合作社聯合社簽訂採購相當於新台幣2億餘元意向書，未來南投農產品銷到大陸的市場將逐步擴張。

面對經貿往來將趨於熱絡，大麥嶼港將進一步了解南投來的貨量及交易品項，便於配合進展。

南投縣政府表示，經貿團除了提供農產品清單，供大陸採購南投農產品參考，也希望達成大陸七省市每年至少70萬人來到南投觀光遊憩，目標是「貨出去、人進來」，創造雙贏。