台灣人才懂！國防部曝平安夜任務「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」有洋蔥

昨（24）日是平安夜，北美防空司令部（NORAD）照例啟動追蹤聖誕老人行程，並顯示聖誕老人雪橇於台灣時間晚間10點41分飛越台灣上空。我國國防部也在同一時間跟進發布趣味貼文，曝光一項以注音符號命名的神秘任務「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」，並幽默表示這是「只有台灣人才看得懂的密碼」，立刻引發熱論。

北美防空司令部追蹤聖誕老人的行動，國防部特別擷取「聖誕老人在24日晚上10點41分（UTC+8）經過台北」的片段，剪成一段短影音，貼文中寫下，「只有台灣人懂的密碼！當#NORADTracksSanta 追蹤耶誕老人，台灣這群人正在…」，並hashtag「#台灣版解碼 #注音猜謎」。

聖誕影片藏密語 網友解碼內容超暖

影片中出現多串由注音符號組成的密語，但很快就有網友解碼，「偵測目標【ㄧㄉㄌㄖ（耶誕老人）】，今晚全世界都在追蹤他。但其實追蹤這項任務，我們每天都在進行。不管你現在是在ㄒㄅㄧㄉㄔ（新北耶誕城）、ㄐㄏㄌㄨ（交換禮物），這項任務從不中斷。任務名稱為，24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ（24小時保護大家），確保每一天都一樣平安」。

貼文曝光後，留言區瞬間被網友灌爆，不少人紛紛向國軍致謝，「謝謝國軍！一直都24小時保護大家」、「謝謝你們，讓我們每天都是平安夜」、「國軍弟兄姐妹辛苦了！一年365天，時時刻刻保護國家」。也有人表示，看到這串注音任務名稱忍不住會心一笑，「台灣獨有密碼」。

在聖誕節充滿祝福與平安的氛圍中，國防部用一串注音符號，低調卻有力地傳達「全年無休守護台灣」的意涵，也讓不少民眾直呼，「真正的聖誕禮物」。