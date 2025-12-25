　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣人才懂！國防部曝平安夜任務「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」有洋蔥

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

▲國防部貼出台灣人才看得懂的密語。（圖／翻攝自FB／國防部發言人）

記者鄺郁庭／綜合報導

昨（24）日是平安夜，北美防空司令部（NORAD）照例啟動追蹤聖誕老人行程，並顯示聖誕老人雪橇於台灣時間晚間10點41分飛越台灣上空。我國國防部也在同一時間跟進發布趣味貼文，曝光一項以注音符號命名的神秘任務「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」，並幽默表示這是「只有台灣人才看得懂的密碼」，立刻引發熱論。

北美防空司令部追蹤聖誕老人的行動，國防部特別擷取「聖誕老人在24日晚上10點41分（UTC+8）經過台北」的片段，剪成一段短影音，貼文中寫下，「只有台灣人懂的密碼！當#NORADTracksSanta 追蹤耶誕老人，台灣這群人正在…」，並hashtag「#台灣版解碼 #注音猜謎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聖誕影片藏密語　網友解碼內容超暖

影片中出現多串由注音符號組成的密語，但很快就有網友解碼，「偵測目標【ㄧㄉㄌㄖ（耶誕老人）】，今晚全世界都在追蹤他。但其實追蹤這項任務，我們每天都在進行。不管你現在是在ㄒㄅㄧㄉㄔ（新北耶誕城）、ㄐㄏㄌㄨ（交換禮物），這項任務從不中斷。任務名稱為，24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ（24小時保護大家），確保每一天都一樣平安」。

貼文曝光後，留言區瞬間被網友灌爆，不少人紛紛向國軍致謝，「謝謝國軍！一直都24小時保護大家」、「謝謝你們，讓我們每天都是平安夜」、「國軍弟兄姐妹辛苦了！一年365天，時時刻刻保護國家」。也有人表示，看到這串注音任務名稱忍不住會心一笑，「台灣獨有密碼」。

在聖誕節充滿祝福與平安的氛圍中，國防部用一串注音符號，低調卻有力地傳達「全年無休守護台灣」的意涵，也讓不少民眾直呼，「真正的聖誕禮物」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本「搶攻台灣遊客」！不怕陸客不來
明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到
應曉薇羈押13個月　正妹女兒嘆：正當性在哪？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機T3北廊廳今啟用　賴清德：目標2045年運量8300萬人次

【廣編】《Eatgether》發布「2025台灣交友年報」約會誰買單？45%男生願全額買單！

明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到

高雄飯店化身溫暖驛站！邀弱勢孩童吃大餐　用愛點亮聖誕夜

應曉薇羈押13個月　正妹女兒「士可殺不可辱」：正當性在哪？

怕遭割頸案乾哥報復！網嘆「被害人個資大公開」　律師教1招護隱私

台牌行動電源自燃爆炸！業者緊急召回「曝型號」：即刻停用

台灣人才懂！國防部曝平安夜任務「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」有洋蔥

快訊／5縣市低溫特報！新北市「非常寒冷」探10度以下

隨機殺人案釀4死11傷　翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

30分鐘直達信義區！礁溪「2字頭」輕奢宅 雙北族狂湧搶卡位

桃機T3北廊廳今啟用　賴清德：目標2045年運量8300萬人次

【廣編】《Eatgether》發布「2025台灣交友年報」約會誰買單？45%男生願全額買單！

明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到

高雄飯店化身溫暖驛站！邀弱勢孩童吃大餐　用愛點亮聖誕夜

應曉薇羈押13個月　正妹女兒「士可殺不可辱」：正當性在哪？

怕遭割頸案乾哥報復！網嘆「被害人個資大公開」　律師教1招護隱私

台牌行動電源自燃爆炸！業者緊急召回「曝型號」：即刻停用

台灣人才懂！國防部曝平安夜任務「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」有洋蔥

快訊／5縣市低溫特報！新北市「非常寒冷」探10度以下

隨機殺人案釀4死11傷　翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

平安夜宋逸民、陳維齡　帶小薰、李又汝進警政署

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

南投花卉嘉年華梅花季將啟動　信義鄉踏雪尋梅12／27登場

河南最大保時捷中心一夜間人去樓空　買家崩潰：車提不到

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

中信棒籃電競型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服飾

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

曾借道出征朝鮮！戰國三雄豐臣秀吉雕像「慘遭斬首」　兇嫌身份曝

台南人限定！憑身分證「日本28景點享優惠」　直飛熊本超方便

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

生活熱門新聞

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

台牌行動電源自燃！業者緊急召回：即刻停用

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

明天愈晚愈冷「低溫探10度」　北台灣防較大雨勢

台灣1服務養出奧客　一票人赴日韓碰壁嘆：被慣壞了

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

快訊／5縣市低溫特報！新北市「非常寒冷」探10度以下

YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

更多熱門

相關新聞

國民黨轟賴清德搞情勒　「軍人加薪都不編」

國民黨轟賴清德搞情勒　「軍人加薪都不編」

總統賴清德日前提出8年1.25兆國防特別預算，但已4度遭到藍白在程序委員會封殺，而且中央政府總預算截至目前也都未排審。賴清德今（25日）痛批，在野黨公開講支持國防預算，卻用各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意」？國民黨發言人牛煦庭對此回應，軍人加薪的預算都不編，真的有提振國防的誠意嗎？民進黨不要再想著政治操作，騙不了人民的。

信義鄉羅娜27米聖誕樹點燈歡度平安夜

信義鄉羅娜27米聖誕樹點燈歡度平安夜

民眾感謝中正一分局偵辦張文案　致贈花籃、手寫小卡

民眾感謝中正一分局偵辦張文案　致贈花籃、手寫小卡

仁愛鄉警方推「乖乖」聖誕樹守護平安夜

仁愛鄉警方推「乖乖」聖誕樹守護平安夜

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

關鍵字：

聖誕老人國防部注音解碼平安夜

讀者迴響

熱門新聞

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

職場奴性最強星座Top3

野生李多慧「排隊買丹丹」！

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面