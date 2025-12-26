　
社會 社會焦點 保障人權

張文案新疑點！事發前「不尋常行為」恐藏動機　警寄望破解筆電

記者黃翊婷／綜合報導

27歲男子張文19日在台北車站、南西誠品商圈犯下隨機攻擊事件，造成4死11傷（含犯嫌張文）。目前警方仍在持續追查張文的犯案動機，由於張文平時喜歡玩策略或養成型遊戲，為何要購買價格昂貴、高規格的電競筆電，甚至在事發之前將筆電燒毀，警方懷疑這其中有極不尋常的動機，他的犯罪動機和想法很有可能就藏在筆電裡。

▲▼張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

▲張文的犯案動機，仍有待警方調查釐清。（圖／民眾提供）

回顧案件經過，張文今年1月在台北市中正區公園路20巷承租一間分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、南西誠品等人潮眾多地點，犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。

專案小組調查，張文的平板電腦裡面存有3張地圖，包含縱火地點及逃離路線、捷運台北車站犯案地點、南西誠品商圈，他還曾重度閱覽鄭捷的相關新聞和文章，但他平時的嗜好是瀏覽動漫、玩遊戲，就連專案小組也忍不住直呼，「個性太兩極了吧！」

新疑點！　警方不排除張文燒毀筆電藏犯罪動機

此外，張文還有一台價格昂貴的電競筆電，但在犯案之前，他已經將筆電燒毀。雖然警方已經尋獲被燒毀的筆電，不過，硬碟部分仍有待技術破解。

根據《聯合新聞網》報導，警方認為，張文玩的都是策略或養成型遊戲，應該不必用到如此高規格的筆電，他卻在事發之前將筆電燒毀，這其中可能有極不尋常的動機，不排除他的犯罪動機與想法就藏在筆電之中。

12/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

張文疑網購「燒夷彈」原料　訂房驚見1恐怖巧合

張文疑網購「燒夷彈」原料　訂房驚見1恐怖巧合

在台北車站和中山站商圈隨機攻擊，釀成4死11傷慘劇的張文，被警方查出，他犯案前曾向一家位於台中的化工行，購買化學原料，用來自製彈藥。此外，他疑似製作俗稱「燒夷彈」的凝固汽油彈，一旦燃燒後對人丟擲，這些化學物質會附著在人的皮膚上，造成嚴重傷害。

張文墜樓藏內幕！　專家提3關鍵解析：他企圖逃跑

張文墜樓藏內幕！　專家提3關鍵解析：他企圖逃跑

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

知情人士：張文相當捍衛自身權益

知情人士：張文相當捍衛自身權益

警平安夜駐守車站　高中生37字感謝

警平安夜駐守車站　高中生37字感謝

北捷中山隨機殺人

