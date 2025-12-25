　
生活 生活焦點

應曉薇羈押13個月　正妹女兒「士可殺不可辱」：正當性在哪？

▲▼涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，今（30日）到台北地院結束作證，與女兒應佳妤牽手離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲應曉薇與女兒應佳妤。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市議員應曉薇涉京華城案，歷經長時間司法攻防後獲交保，女兒應佳妤近日在臉書發長文，首度完整吐露這一年多來的心境。她直言，母親被羈押整整13個月，家人卻至今「不知道羈押她十三個月的正當性到底在哪裡」，更痛心母親錯過妹妹畢業典禮，交保後暴瘦20公斤。文末她以「士可殺不可辱」表達不平，引發討論。

應佳妤開頭直呼「終於走到一個段落了」，坦言母親應曉薇遭羈押期間，有整整13個月無法相見，「她也錯過了妹妹的畢業典禮。」直到交保後，家人看到的是「媽媽瘦了二十公斤」，身體狀況近來才慢慢恢復。她不諱言，家屬至今仍無法理解，檢方羈押這麼久的正當性究竟何在。

應佳妤質疑，檢察官「忽略了來回機票的事實，卻認定她有逃亡的可能」，並提到當天在庭上聽到母親發言時，深刻感受到那是母親在恐懼、擔心與害怕中，想了很久才說出口的真心話，「媽咪，妳真的是超級女俠。」她也提及庭上其他被告的發言，形容整起京華城案「真的很像一部正義與黑暗對抗的連續劇」。

感性致謝被告律師　拯救在英國迷惘的她

她進一步提到柯文哲曾說，檢察官指控其運用社群與影響力干預司法，卻「始終不敢正面回應鏡週刊的報導」，讓人難以信任司法公正性。應佳妤也感性向所有被告律師致謝，表示他們的存在，讓「那個在英國迷惘了一年的小女孩，在黑暗裡看見光」。

貼文最後，她表示，這場庭辯的結束，對她而言就像是「北院日常的一個階段性畢業」，未來仍會有人持續為司法公正、憲法獨立性站出來，而她已不再像一年前那樣無助，「因為我知道，有一群善良的小星星，正在一起努力、一起撐著。」並標註「#士可殺不可辱」。

貼文曝光後，留言區瞬間湧入大量聲音，有人力挺「辛苦了，加油」、「還好妳一直陪在媽媽身邊」，也有人質疑「有來回機票不代表一定會回來」、「士可殺不可辱，那可以貪污嗎？」甚至出現「趕快關起來吧」等尖銳批評，正反意見激烈交鋒，再度掀起外界對京華城案與司法公信力的高度關注。

12/23 全台詐欺最新數據

應曉薇羈押13個月　正妹女兒嘆：正當性在哪？

京華城案應曉薇司法爭議羈押正當性應佳妤

