明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

受大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨局部地區低溫探10度以下，明天全台有雨，且基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨。周六冷空氣減弱，下周二起又有東北季風影響，北部及東半部濕涼，若想觀賞煙火，建議避開台北101西側。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天持續受冷氣團影響，全台有雨，北部、東半部、恆春地區及中南部山區降雨機率高，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨，中南部平地也有飄雨情形。另外，中部及東部3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪或結冰機率。

賴欣國指出，周六冷氣團逐漸減弱，溫度回升，苗栗以南日夜溫差大，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，新竹以南也有飄雨情形，中部以北、東部3000公尺以上高山仍有零星降雪機率。

他表示，下周日至周一北部及東北部回溫，新竹以南日夜溫差大，水氣偏少，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，恆春為零星雨，其他地區雲量偏多。下周二東北季風稍微增強，早晚略為降溫，桃園以北、東半部及恆春又有局部短暫雨，預計影響到元旦。

溫度方面，賴欣國指出，今晚到明天清晨中部以北、宜蘭低溫下探12至14度，南部及花東14至16度，桃園至苗栗、金門局部可能有10度以下低溫。明天白天北部及宜花仍僅16至18度，中南部21至23度，感受偏涼。周六冷氣團減弱，北部高溫回到20度以上，中部有25度，南部26度。

他表示，受東北季風影響，跨年當天台北市區環境為東風，若想觀賞煙火，建議避開台北101的西側。另外，元旦由於東半部雲量偏多，看到曙光機率較低。

賴欣國也說，明、後天基隆北海岸、東半部及離島有長浪，下周日、周一清晨中南部有局部霧，提醒民眾留意。