跨年後秒發財！「5星座」明年1月旺爆　財運事業狂飆

2025年進入尾聲，即將邁入2026年，「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師指出，跨年後有5個星座的人在2026年1月迎超強運，特別是事業方面，有的能得到主管賞識；而想要跳槽或轉換跑道的人，可以積極面試，錄取機會很大。

TOP5 牡羊座

牡羊座明年1月在工作上很容易受到上司與主管們的欣賞，可以多展現自己的能力，若想變動工作可以積極面試，可能會有不錯的工作機會。

財運方面，這個月花錢會大手大腳，建議控制預算比較好。

感情方面，與另一半容易因為一些小事而不開心，但只要說開，兩個人都可以找到共識、順利相處，不要把事情悶在心裡。

幸運色：棕色。貴人：水瓶座。小人：處女座。

TOP4 金牛座

金牛座明年1月在工作上適合學習進修，可以多找相關課程，讓自己能力更進步，運用在工作上，會讓人眼睛為之一亮，想找新工作的可以考慮外商或國外的工作。

財運方面，這個月想買的東西特別多，但仍要控制預算，不要過度花費。

感情方面，有另一半的人需要多創造出遊的行程，讓感情更穩固、甜蜜。

幸運色：黑色。貴人：雙魚座。小人：天蠍座。

TOP3 雙子座

雙子座明年1月工作上容易碰到同事競爭，若這是你想要的就不能退讓，要為自己多爭取，不能事事讓對方；有處理到金錢的部分要說清楚，以免背負不該背負的責任。

財運方面，這個月在投資、賺錢很有企圖心，但仍要評估風險。

感情方面，最近魅力很強大，另外一半會擔心你是否花心，或與別人走太近，你要給對方安全感，不要不讀不回，會讓另一半擔心或難過。

幸運色：紫色。貴人：雙子座。小人：摩羯座

TOP2 巨蟹座

巨蟹座明年1月工作上容易碰到上司交付任務，雖然壓力很大，也容易自我懷疑，但你可以應付的，千萬不要退縮；另外可以找同事幫忙，他們會是對你有利的貴人。

財運方面，投資運很好，可以多做研究，但仍要顧慮風險。

感情方面，與另一半相處要多說出自己的真心話，不要什麼事都不講，這樣對方會不懂你在想什麼，長期相處上會很累。

幸運色：橙色。貴人：獅子座。小人：天秤座

TOP1 摩羯座

摩羯座明年1月工作上會有好的夥伴出現，雖然你的能力很強，但該找人幫忙時就要找人，不要什麼事都自己扛，你平時常幫助別人，累積好人緣，他們都很願意幫助你。

財運方面，這個月想大花特花，但要控制預算，錢要花在刀口上。

感情方面，有對象的你很受大家歡迎，但要告訴大家你已經有另一半了，不然別人可能會想跟你在一起。

幸運色：金色。貴人：摩羯座。小人：天秤座

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

