生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】《Eatgether》發布「2025台灣交友年報」約會誰買單？45%男生願全額買單！

▲▼ 交友趨勢,台灣交友,無效社交,Eatgether,交友軟體,樂宇宙科技。（圖／樂宇宙科技提供）

▲《Eatgether》發布「2025台灣交友年報」，彙整百萬數據打破「高富帥」迷思！

圖、文／樂宇宙科技提供

在這個「快餐愛情」盛行的年代，究竟是什麼阻礙了你脫單？知名交友平台 《Eatgether》今日重磅發布「2025台灣交友年報」，報告彙整百萬筆聚會數據與用戶行為，打破了「有錢帥哥才吃香」、「高薪收入才有愛」等刻板印象。數據顯示，當代交友市場正經歷一場價值觀的全新革命。(欲瀏覽完整《2025台灣交友年報》，請見：https://taiwandatingreport.eatgether.com/）

樂宇宙科技暨《Eatgether》APP創辦人吳崟睿表示：「2025年我們觀察到一個明顯趨勢：拒絕『無效社交』是越來越多人的目標。在通膨與生活壓力夾擊下，大家對於投入時間與金錢變得極度謹慎。這代表人們更追求『高性價比』的連結——無論是透過各關鍵指標篩選對象，還是選擇成本較低但互動更深的約會行程，都顯示出『情緒價值』與『真誠互動』已超越外在條件，成為新時代的擇偶核心。」

關於《Eatgether》
為樂宇宙科技旗下交友APP品牌，成立至今近十年，作為台灣最大線下聚會交友平台，致力於透過精準數據與AI技術，為用戶創造安全、真實且高效的交友體驗。
● 累積150萬次下載，超過100萬名註冊會員
● 累積120萬場實體聚會發起，超過60萬場有人報名
● 累積240萬次聚會報名人次
● 累積破億次滑卡次數，110萬次配對成功

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

櫻花妹主動約3P！日男被設局仙人跳

櫻花妹主動約3P！日男被設局仙人跳

日本一名30多歲男子日前在交友軟體上結識陌生男女，在對方邀約下前往札幌市一間愛情旅館進行「三人行」性愛活動，當時另一名男子慫恿他偷拍女方，事後女方立即威脅要報警，並勒索100萬日幣（約新台幣20萬）。然而事實上，2名男女是共犯，共同設下仙人跳騙局，目前已被逮捕。警方24日則逮捕第3名共犯，懷疑是背後主謀。

交友軟體約男開房　2女玩「變態遊戲」搶劫

交友軟體約男開房　2女玩「變態遊戲」搶劫

約會前竟要「向黑幫報告」　熟女嚇到求助警

約會前竟要「向黑幫報告」　熟女嚇到求助警

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

脫單靠公司？TOYOTA、三菱導入「員工專用交友APP」

脫單靠公司？TOYOTA、三菱導入「員工專用交友APP」

