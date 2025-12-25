【廣編】《Eatgether》發布「2025台灣交友年報」約會誰買單？45%男生願全額買單！

▲《Eatgether》發布「2025台灣交友年報」，彙整百萬數據打破「高富帥」迷思！

圖、文／樂宇宙科技提供

在這個「快餐愛情」盛行的年代，究竟是什麼阻礙了你脫單？知名交友平台 《Eatgether》今日重磅發布「2025台灣交友年報」，報告彙整百萬筆聚會數據與用戶行為，打破了「有錢帥哥才吃香」、「高薪收入才有愛」等刻板印象。數據顯示，當代交友市場正經歷一場價值觀的全新革命。(欲瀏覽完整《2025台灣交友年報》，請見：https://taiwandatingreport.eatgether.com/）

樂宇宙科技暨《Eatgether》APP創辦人吳崟睿表示：「2025年我們觀察到一個明顯趨勢：拒絕『無效社交』是越來越多人的目標。在通膨與生活壓力夾擊下，大家對於投入時間與金錢變得極度謹慎。這代表人們更追求『高性價比』的連結——無論是透過各關鍵指標篩選對象，還是選擇成本較低但互動更深的約會行程，都顯示出『情緒價值』與『真誠互動』已超越外在條件，成為新時代的擇偶核心。」

關於《Eatgether》

為樂宇宙科技旗下交友APP品牌，成立至今近十年，作為台灣最大線下聚會交友平台，致力於透過精準數據與AI技術，為用戶創造安全、真實且高效的交友體驗。

● 累積150萬次下載，超過100萬名註冊會員

● 累積120萬場實體聚會發起，超過60萬場有人報名

● 累積240萬次聚會報名人次

● 累積破億次滑卡次數，110萬次配對成功