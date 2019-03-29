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春遊補助22縣市再加碼！南投最多拿2750元　懶人包秒懂

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▲▼▲草坪頭景色超美。（圖／南投縣政府觀光處提供）

▲南投信義鄉草坪頭適合全家走走看看。（圖／南投縣政府觀光處提供）

記者胡順惠／整理報導

春遊補助專案4月1日開跑，除了原本最高1500元的補助之外，22縣市都有陸續加碼，交通部觀光局今（29日）公布完整加碼內容，《ETtoday東森新聞雲》幫大家整理出懶人包，快學起來跟家人出遊省更多！加碼活動中，南投最多可領2750元、平日住宿台南，則可月月抽「台南－大阪」、「台南－香港」來回機票。

22縣市的補助方案中，補助最多的就屬「南投縣」

請繼續往下閱讀...

只要在活動期間入住，前1000名加碼送價值1250的好玩卡，如果又在4月11日之前，前1萬名再加碼送500元消費券，再加上觀光局原「人人補500」及青年漫遊小鎮方案，等同最多補助2750元。

台南與新竹的加碼方案也相當誘人：

平日住宿台南，只要登錄住宿發票（收據）就可月月抽「台南－大阪」、「台南－香港」來回機票共20組。
新竹縣則是，月月送遊樂園門票「4月綠世界、5月六福村、6月小叮噹」，限量每月1000份。

苗栗縣加碼方案為：

平日住宿及續住最高可再折抵1000元，有百家業者響應，4至6月間每月前1000名完成登錄遊客送好康，4月送價值500元的好玩卡產品、5月送舊山線鐵道自行車RailBike搭乘票券、6月送文創商品好禮，等同可獲總價值最高3000元補助。

►►►自由行住宿優惠資訊請點我
►►►春遊專案詳細內容、期程及優惠請點我

▲▼觀光局春遊專案懶人包。（圖／觀光局提供）

▲自由行住宿優惠整理圖，點圖放大。（圖／觀光局提供，下同）

▲▼觀光局春遊專案懶人包。（圖／觀光局提供）

▲團體旅遊優惠整理圖，點圖放大。

▲▼觀光局春遊專案懶人包。（圖／觀光局提供）

▲可搭配各地縣市政府觀光活動，點圖放大。

4到6月的春遊補助專案：

觀光局公布，自由行部分，週日到週四，不限年齡全台每日住宿補助一次500元；18到40歲青年，若到觀光局公布的30個經典小鎮、10個客庄小鎮和台灣離島遊玩，可以各再加碼補助500元，等於最高可以補助1500元。

要特別注意的是，1500元的最高補助中，想要拿到額外兩次的500元加碼，必須選擇去離島入住以及觀光局年初公布的30個經典小鎮或10個客庄小鎮入住，才可以拿到，無法在同一天領取，必須分3次住宿，或是在當地留3天等方式。

▲▼觀光局春遊專案懶人包。（圖／觀光局提供）

▲春遊專案懶人包。

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關鍵字：春遊補助專案,22縣市,加碼,交通部,觀光局

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