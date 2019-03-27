電動自行車時速25KM↑開罰！　交部提修法禁「改裝亂象」

▲電動自行車成為馬路上的交通死角。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

免駕照就能騎乘的電動自行車全台已有30萬輛，隨著肇事案件逐年攀升，讓大家開始正視改裝車速、年齡限制及免戴安全帽等安全漏洞。交通部研擬修法，針對改裝時速高於25公里車輛，將開罰1200元，不改正者最重可沒入車輛，更限制18歲以上才能騎乘，相關細節仍未定案，正在做草案討論。

交通部研擬修法《道路交通管理處罰條例》，草案規劃如下：

1. 掛牌納管

2. 投保強制險

3. 強制戴安全帽

4. 18歲以上才能騎乘

5. 改裝時速高於25公里，車輛所有人擬罰1200元，不改正者沒入車輛

6. 改裝廠或改裝人擬罰1.2萬元

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電動自行車的外型、操作與一般機車相似，法規將其列為「慢車」，因此比照自行車並不需要考取駕照，成為老年人或學生的代步首選。目前現行法規規定時速最高25公里，但部分民眾違法改裝提速，時速甚至可達40公里，或闖紅燈又無車牌管理，違規行為若未當場攔查很難取締，成為馬路上的交通死角。

據警政署統計資料顯示，電動自行車肇事死傷人數逐年攀升，2015年到2017年的死亡人數分別為4人、6人、3人；受傷人數則分別為1526人、1658人、2163人。另外，電動輔助自行車以人力為主、電力為輔，用腳踩踏才會前進，2017年也造成1死、630傷。