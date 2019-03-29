妹子揪夜唱！甜笑「假裝我男友」就請吃飯　古意男2句擊落...單身力神猛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

網搜小組／綜合報導

一名男網友日前收到女性友人的邀約，想請他夜唱充當假男友，看他毫不猶豫地拒絕，甚至放下面子，嬌喊「我請你吃飯」，沒想到他「單身實力」神等級，三兩下就擊退對方，讓女生超無言，最後哭笑不得地說，「你這白痴>///<。」

「我到底說錯了什麼？」男網友無辜問道，日前一位女性友人主動密他，想約他出去逛逛，宅屬性的他似乎意興闌珊，也不問女生想去哪玩，只敷衍地回，「晚點好了，我還要洗衣服。」

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▲人家妹子都說要請吃飯了......。（圖／翻攝自爆廢公社）

女生見狀不死心，沒多久又問「晚上朋友約唱歌你要不要去，我朋友都情侶，想說帶你一起去，當一下假男友。」男網友一聽十分反彈，直言「都情侶我去幹嘛」、「我沒事幹嘛去被閃阿」；而女生雖然無奈，仍放軟姿態回，「齁...幫一下啦，我請你吃飯。」

沒想到，男網友再度發揮「單身本領」，直線條地說「我自己在家煮就好了啊」，瞬間句點女方；而妹子這下終於放棄，不禁吐槽「我知道你實力單身的原因了！」

po文一出，掀起熱烈討論，網友們紛紛搖頭嘆，「這不止史詩級了，是他媽傳說級單身XD」、「施主，想必您已看破紅塵！阿彌陀佛」、「女生都做球給你了，結果你一路拒絕到底XDD」、「炫耀文無誤」、「你厲害了，這樣不單身對不起女」、「學到武林秘訣了」。

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▼這註定單身，怨不得別人阿。（圖／翻攝自爆廢公社）