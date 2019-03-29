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千人見證的「實力單身」！裸背妹丟直球「當一下假男友」被秒拒　網笑：這逆天了

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記者葉國吏／綜合報導

「我到底說錯了什麼」一位男網友被妹子邀約唱歌，並要求「假裝她男友」，結果男網友還是拒絕，直接被妹子嗆「我知道你實力單身的原因了」。他將對話PO上臉書後，真的被上千網友認證，說這實力單身根本就已經逆天了。

▲▼實力單身的男網友發文「我到底說錯了什麼」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼男網友上傳他妹子的對話，讓千人見證他單身的實力。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

▲▼實力單身的男網友發文「我到底說錯了什麼」。（圖／翻攝爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

男網友在臉書社團《爆廢公社》發文並PO出3張LINE對話截圖，一位大頭貼是「裸背黑洋裝」的妹子，邀請他去唱歌，因為該場子都是情侶出席，單身妹請男網友陪去「當一下假男友」，結果男網友直接拒絕「不要，我沒事幹嘛去被閃啊！」，裸背妹不死心說「幫一下啦 我請你吃飯」，結果男網友不為所動說「我自己在家煮就好了啊！」

▲▼實力單身的男網友發文「我到底說錯了什麼」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲男網友拒絕妹子邀約，讓妹子罵「你這白痴」。

這句話似乎惹毛裸背妹，直接說「我知道你實力單身的原因了」、「你這白痴」。男網友至今似乎仍不解的說「我到底說錯了什麼」。

▲▼實力單身的男網友發文「我到底說錯了什麼」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼上千網友見證這逆天的單身實力。

▲▼實力單身的男網友發文「我到底說錯了什麼」。（圖／翻攝爆廢公社）

其他社友看到如此實力堅強的單身男，紛紛留言說「這實力太逆天了」、「超級實力派的」、「你說你第二也沒人敢說第一的實力」、「這麼難約，註定單身一輩子了」、「女生都丟球了還不接 真的是憑實力」。

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關鍵字：爆廢公社

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