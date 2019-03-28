章魚燒塞「整隻小章魚」！頭腳炸出超飽滿　過來人卻狂勸退

▲ 放了整隻章魚的章魚燒 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

章魚小丸子是許多人到夜市必吃的美食之一，QQ的章魚塊加上高麗菜和美乃滋，配上畫龍點睛的柴魚片，讓人一口接著一口停不下來。不過也有店家改使用「整隻小章魚」當作內餡，視覺上看起來飽滿衝擊，吃起來應該會很滿足，但是大部分吃過的網友卻都表示沒想像中好吃，只是噱頭而已，吃過一次就再也不買了。

一名網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，只見這款章魚燒和一般切塊的不一樣，是採用整隻完整有頭有腳的小章魚。原po認為這版本的吃起來不會太硬，也沒有奇怪的腥味，不過貼文一出，大部分吃過的鄉民都表示不好吃；雖然原po自己覺得還可以，但和大家一樣，不會特別想買第二次。

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許多網友都曾經被炸出來的章魚腳所吸引，不過買過一次後都表示很普通，且要價不便宜，「燈會時吃過，列黑名單」、「看起來很有噱頭但貴又難吃」、「連我這種超愛章魚燒的，看到這個也會略過」、「買過一次，邊吃邊訐」、「這很硬啊，好看而已」、「章魚頭很硬不好咬」、「一盒要90」、「4顆70，沒有很好吃」。

不過也有網友力推這款章魚燒，畢竟一整隻吃起來還是比一塊的爽，而且吃一般版本的章魚燒，還有可能只吃到麵糰而已，「這一顆等於外面一盒，還有多的章魚腳吧」、「等你吃過沒章魚的章魚燒就懂了」、「因為就是喜歡吃章魚啊」、「6顆100，我覺得還可以」。

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