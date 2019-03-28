藍筆隨便一畫！媽秒看出兒子「從醫潛力」　網另闢出路：有可能是道士啊

▲ 兒子有當醫生的潛力 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

雖然現在的醫生大多都是用電子病歷記錄病人的病情，但還是有些小診所或是老醫生，堅持維持「手寫病歷」的傳統，不過醫生的字體相當潦草，一般人多半是看不懂的。一位媽媽日前就貼出兒子隨筆亂寫的字跡，發現和醫生字體相似度極高，預測自己以後可以成為一位醫生「娘」；網友看了也都笑說「有天分」，不過也有人認為更適合另一種職業。

「我兒子以後應該是醫生吧？」一位媽媽在臉書「爆廢公社」中貼出2張圖片，其中一張是兒子在週曆本上隨筆亂寫的筆跡，連續又潦草的字體看起來就像醫生寫病歷一樣讓人看不懂；媽媽也因此開玩笑預測，看來兒子以後是當醫生的料。

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▲媽媽可以好好栽培一下。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看完貼文後表示，「真的是天生當醫生的料呢XD」、「有天份！好好栽培」、「先問他看不看得懂自己寫的字，不然以後開錯藥很麻煩的」、「錯不了的...我見過很多醫生都是這樣寫字」、「我小時候也喜歡學醫生寫字」、「說不定上輩子是醫生，只是孟婆湯沒有喝完」、「真的！以前跟診，問醫生求翻譯還要被唸：我寫的字有醜到看不懂嗎？」

不過也有網友突發奇想，替小弟弟多想一個工作出路，「這寫法就算做不成醫師也能成為法師」、「以後是乩童旁邊的桌頭」、「不一定也是一位乩童」、「我小時候想成為九叔那樣的道士時，也這麼寫」。

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