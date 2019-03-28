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影／好市多收納神物！免螺絲組裝、負重達2000kg　網推爆：我家有3組

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網搜小組／綜合報導

有網友近日又分享好市多一款收納神物，這款五層架除了可以當櫥櫃使用，還被網友拿來當電視櫃、存放露營用品等，相當實用。更厲害的是每層隔板不僅可負重400多公斤，且櫃子好組裝又穩固；貼文一出也吸引了3000多名網友按讚，櫃子詢問度也跟著飆升。

▲▼ 五層架詢問度超高 。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

▲ 五層架詢問度超高 。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

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有位網友27日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享一項「神級商品」，原來是一組五層架，上頭擺滿了各種鍋具和廚具，層板看起來也沒有凹陷。原po還表示用了多年都沒有生鏽，CP值高到爆表。

貼文底下也吸引許多有同感的使用者，紛紛表示櫃子很穩固、載重力又高，放魚缸、露營用品等都可以很整齊地收納，「超好用~可以省很多空間」、「又穩又耐用還不用鎖任何螺絲」、「推薦買，外面的根本無法比」、「買3組了，我都二三分開用」、「2000塊有找」、「能擺車庫放露營裝備」、「它的載重能力真的強大」。

▼ 五層架用途多、負重大，是不少人家庭收納的好選擇。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

▲▼ 五層架詢問度超高 。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

▲▼ 五層架詢問度超高 。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

▲▼ 五層架詢問度超高 。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

不過也有人指出一些小缺點，「可惜不能網購，網購要買12組」、「很好裝，但是很重」、「我老公幫我婆婆買了3組還扛上6樓，已去了半條命」、「用了6年有點生鏽」、「要2個人以上一起搬才行」。

據了解，這款五層多功能組合架尺寸為121x45x182公分，重達52公斤，材質為鋼和PB板，每層承重可達454公斤，售價1999元；如果消費者無法自行扛回家，也可以選擇多付400元運費宅配到府。

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關鍵字：Costco好市多 商品經驗老實說,五層架,櫥櫃,收納

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