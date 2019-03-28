台灣女孩遠嫁義大利…新郎獻唱「神曲」《島嶼天光》　全場都哭了





▲義大利新郎獻唱《島嶼天光》。（圖／翻攝自YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

一名台灣女孩於2018年遠嫁義大利，婚禮當天，她和在場的台灣人都深深被新郎用心準備的驚喜感動。新郎在樂團的伴奏下，唱出台灣太陽花學運神曲《島嶼天光》，開頭「親愛的媽媽」一出口，就讓新娘掩面爆哭。

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義大利新郎伊隆（ElanTheBard）在YouTube上分享婚禮影片，「為我美麗的新娘獻上婚禮驚喜，我台灣人我驕傲！」2人在2018年9月29日結婚，伊隆特別邀請到英國搖滾樂隊MCflys伴奏，在新娘與眾多台灣親友前獻唱《島嶼天光》，瞬間感動眾人。

▲新娘感動爆淚。（圖／翻攝自YouTube）

伊隆獻唱的過程中，新娘的台灣親友紛紛到台前自拍、高舉雙手揮舞，還在副歌時大聲歡呼，新娘更是落下驚喜的眼淚。網友看完影片也非常感動，「如果我是現場的台灣人，一定爆哭」、「台語比我還要好」、「第一句唱出口我就哭了」、「這首歌鼓舞了很多人」、「勇敢的台灣人」、「新娘嫁對人了」、「要幸福唷」、「祝福兩位」。

這對在義大利結婚的台義夫妻相識於英國，現在和一隻米克斯在英國組成一個小家庭，並在臉書上經營粉專「Va buó 義家子的假英式生活」。