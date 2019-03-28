拍鳥俱樂部攝影聯展　台南生活美學館登場

▲台南市文化局長葉澤山（左四）等人，公開推薦拍鳥俱樂部「第四屆瞬影。永恆聯展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一場史上全國最多的鳥類生態攝影家聯合展出的「第四屆瞬影。永恆聯展」，將於4月4日起將在國立台南生活美學館隆重登場，文化局長葉澤山、策展單位拍鳥俱樂部會長黃蜀婷等人，3月28日公開強調這是一場有視覺美觀享受的展出，歡迎全國愛好鳥類生態及攝影的雅好民眾踴躍觀賞。

策展單位拍鳥俱樂部，是由台灣各地一群愛鳥、喜歡拍鳥及愛護野生鳥類及其棲地環境的攝影愛好者所組成的鳥類觀察社團，已經突破500位成員，在台灣拍鳥及攝影界具有舉足輕重的角色。

拍鳥俱樂部起緣於2016年4月14日由發起人黃蜀婷籌組，並負責一切聯絡事宜，主要是凝聚成員們，對於台灣生態保育的共識與力量，從事各種鳥類的拍攝及生態觀察，推展各類賞鳥,拍鳥活動及鳥點鳥訊分享和及攝影器材認識及技術交流。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，拍鳥俱樂部自2016年起在台南市新化楊逵文學館連續舉辦3屆攝影展，也曾續展於大坑農場及茄萣濕地佳評如潮，俱樂部各地成員均熱心提供攝影作品，推廣生態教育，讓民眾認識鳥類及親近大地愛惜生態，並且協助台南市生態保育學會，舉辦黑面琵鷺保育季活動，以及與七股特生中心推動辦理黑面琵鷺研討會。她也時常協助環保署解說塑膠對海洋已及鳥類的傷害，並提供攝影作品供環保署宣導「減塑」克盡民間生態保育責任。

黃蜀婷表示，拍鳥俱樂部邀請台灣國內168位鳥類生態攝影觀察家，在4月4日起於國立台南生活美學館，聯合盛大展出精湛作品，可說是精銳盡出，參展社員包括有勇奪國際級攝影大賽杜拜《哈姆丹國際攝影獎》一般類組首獎的陳承光、今年當選國際健康促進聯盟執委也是前國民健康署署長邱淑媞女士、美國惠氏總裁王文德、黑面琵鷺先生同時也是台南市榮譽市民王徵吉老師、宸鴻科技總裁孫大明、海大教授張順雄、國內漢翔公司多位主管、馬祖東引外島鳥類保育資深前輩林利中及兩位目前就讀高中的年輕鳥類生態攝影家楊子誼、嚴羚祐同學及來自全台各縣市知名鳥類生態攝影家，將展出168幅鳥類生態攝影作品。

168幅展出作品內容涵蓋台灣特有種鳥類，以及中國和世界各國鳥種，社員間聯展交流攝影技術，並透過攝影家鏡頭，大家一起走入大自然，認識五彩繽紛的鳥類世界，以祈推動生態旅遊，推廣生態教育，經由認識鳥類的特性及棲息地的重要，了解台灣生態保育鳥類的生態，是如何與人類生活環境息息相關，藉由生態攝影家的鏡頭，將視野從台灣特有種鳥類延伸至中國，甚至世界各地，來認識「飛羽之美」，進而喚起民眾愛護生態愛惜台灣土地的心。