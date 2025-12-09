全球前12％！崑山科大永續力爆發　綠色大學排名三年狂升183名

▲崑山科技大學永續實力獲國際肯定，今年在世界綠色大學排名大幅躍升至223名。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學永續實力大爆發！世界綠色大學評比（UI GreenMetric）2025年公布最新結果，崑山科大從三年前初次參賽的406名一路狂飆，今年更跳升至第223名，挺進全球前12％，也是南部唯一入榜的私立科技大學，展現校方在永續治理、節能減碳與綠能教育上的扎實成果。

崑山科大自2022年起投入評比，排名連年突破，從首度參賽的406名（前38%），到2023年356名（前30%）、2024年314名（前21%），今年更大幅推進至223名（前12%），成為永續校園典範。校方指出，永續策略已全面融入校務中長期規劃，從建設、能源管理、教學到產業輔導皆以淨零與 SDGs 為核心。

為實踐減碳承諾，崑大今年完成最新永續報告書、溫室氣體盤查與減碳揭露。值得一提的是，校內自主研發的「中水回收與水質淨化技術」每年可回收約4萬噸中水，並將每噸水淨化耗電降低至 0.315kWh，節能效益再提升 12.5%。同時，自2015年導入智慧電力監控後，搭配低耗能設備更在2021年節電221萬度，換算減少1123公噸碳排。

在淨零專業培育方面，崑山科大也領先布局，全校已有33位教師取得 ISO 14064-1 溫室氣體盤查主導查證員、11位教師取得 ISO 14067 碳足跡主導查證員，並與 TPMA 協助20位師生取得「ESG專案管理師」證照，進一步組成「企業ESG輔導服務小組」，下場協助企業邁向低碳化。

近三年校方承接多項政府計畫，包含經濟部金屬機電產業低碳轉型輔導及資策會智慧化診斷服務，共服務 98 家企業，從碳盤查、減碳路徑到智慧化導入，協助產業抵禦淨零壓力，強化競爭力。

在教育端，崑大於113學年開設高達736門永續相關課程，占全校課程 28.08%，等同近三成課程都與永續議題相連結，學生選課人次突破 1.8 萬，深耕淨零綠領人才。不只在校內實作，校方也與台灣永續能源研究基金會合作倡議永續校園，透過綠色市集、社區教育等方式推動生活環保理念。

校長李天祥表示，從2016年至今已投入4520萬元在永續課程、教學創新與相關激勵機制，這次排名大躍進，是全校教職員生共同努力的成果，也象徵崑大永續行動不只說說而已，而是真正落地執行。

行政副校長暨永續長鐘俊顏指出，今年在「基礎建設」、「能源與氣候變遷」、「水資源」、「廢棄物處理」、「交通運輸」五大指標全面提升，更在今年獲得「環境管理領袖獎」、「永續發展教育領袖獎」與「台灣永續大學績優獎」三大殊榮，充分印證崑大永續力已達國際級。