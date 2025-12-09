台南安平產業園區50週年！　賴清德、黃偉哲同場致意

▲安平產業園區歡慶啟用50週年，賴清德總統與黃偉哲市長親臨致意。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平產業園區邁入第50週年，廠商協進會9日晚間舉辦歡慶聯歡晚會，場面冠蓋雲集，賴清德總統與台南市長黃偉哲親自到場致意，除感謝廠商長年深耕台南、為區域發展打下穩固根基，也肯定安平產業園區半世紀以來在台灣經濟版圖上的重要地位。

賴清德總統致詞時指出，安平產業園區50年來吸引無數企業落腳，不僅穩定創造大量就業，更讓台南經濟持續成長，是南台灣不可或缺的經濟支柱。他也特別肯定市長黃偉哲率領的市府團隊「全力配合企業需求、營造投資環境」，強調台積電能再次選擇在台南擴大投資，市府從行政協助到基礎建設的努力「居功厥偉」。

針對近期台美關稅協議對中小企業的衝擊，賴總統也在現場逐項說明中央的因應措施。他表示，政府將提出「930億元韌性特別預算」，從金融支援、安定就業、創新研發到拓展國際市場四大方向著手，協助中小企業強化能力。他強調，後續也會全面協助企業數位轉型、淨零轉型，盼在國際競爭中站穩腳步。這番說明獲得與會企業界熱烈掌聲。

黃偉哲市長表示，安平產業園區是南台灣產業的重要發展重鎮，不只是帶動經濟，更為許多家庭提供穩定的生活基礎。他說，市府多年來透過「產業園區理事長會議」與「投資彙報」協助廠商排除投資障礙，凡投資超過2億元的案子，市府均以單一窗口與跨局處合作「一路陪伴、加速落地」。他強調，未來將持續在交通、排水、公共設施等基礎面強化量能，「和所有企業一起打造安平產業園區下一個繁榮50年」。

市府指出，安平工業區自民國64年開發完成以來，已有近600家廠商進駐、年產值近千億元、創造約1萬5千個就業機會，更帶動南區與鄰近地帶快速發展，包括碳佐麻里、誠品百貨等新興商業聚落崛起，形成城市新動能。工業區廠商協進會自2016年成立至今，也已吸納近500家會員，成為政府與業界穩定溝通的橋樑。

市府強調，未來將持續與中央合作，提升工業區公共建設、交通動線與投資環境，擴大企業投資意願；也將透過協進會建立更緊密的企業需求反饋機制，讓產業發展更具韌性。

晚會貴賓眾多，包括經濟部次長賴建信、區內各家企業、立委林俊憲、陳亭妃，市議員李啟維、蔡麗青、蔡筱薇、沈震東、朱正軒、林依婷與多位議員服務處代表共襄盛舉，氣氛熱鬧。