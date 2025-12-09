　
地方 地方焦點

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

▲▼授證儀式由太魯閣客運董事長蘇尚泳（右）接受授證。（圖／縱管處提供，下同）

▲授證儀式由太魯閣客運董事長蘇尚泳（右）接受授證。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應2050淨零排放目標，交通部觀光署推動的「台灣好行路線營運業者永續轉型計畫」8日迎來歷史性的一刻。在觀光署指導及花東縱谷國家風景區管理處的共同推動下，「台灣好行—縱谷花蓮線」正式完成產品碳足跡查證程序，成為全台灣第一條取得國際標準碳足跡查證證書的台灣好行路線，為我國綠色觀光發展立下全新標竿。

本次查證專案由太魯閣客運股份有限公司委託專營永續發展顧問的艾城市有限公司提供專業輔導。透過艾城市的高效率、專業及熱誠之協助下，太魯閣客運成功遵循環境部PCR完成碳足跡盤查，並順利通過第三方查證機構法標國際股份有限公司的嚴謹查證，結果顯示，「台灣好行—縱谷花蓮線」的每人公里碳排放量僅為 37.66g CO2e/pkm。這個具備公信力的數據，明確證實了搭乘公共運輸深度體驗花東縱谷，不僅便利，更是對環境友善的綠色選擇，能有效降低旅遊所產生的碳排放。

▲▼授證儀式由太魯閣客運董事長蘇尚泳（右）接受授證。（圖／縱管處提供，下同）

▲太魯閣客運蘇上泳董事長致詞表示，這份認可不僅肯定了我們過去的努力，更象徵著我們對未來永續營運的承諾。

頒證典禮於8日上午11時假勤天商旅花蓮館舉行，正式宣告「縱谷花蓮線」成為永續轉型計畫的開路先鋒，展現了花蓮推動低碳運輸與綠色觀光的堅定決心。

縱管處洪肇昌副處長表示：「縱谷花蓮線成功取得碳足跡查證，是我們在觀光產業降低碳排上一個具體的成果，也是推動國家淨零政策的重要里程碑。隨著全球旅客的低碳旅遊意識抬頭，這項成果將吸引更多認同永續價值的旅客，以更環保的方式探索花蓮。」

▲▼授證儀式由太魯閣客運董事長蘇尚泳（右）接受授證。（圖／縱管處提供，下同）

太魯閣客運股份有限公司蘇上泳董事長表示：「我們非常榮幸能成為永續轉型計畫中，首家取得碳足跡證書的業者。這份認可不僅肯定了我們過去的努力，更象徵著我們對未來永續營運的承諾。我們將持續以數據為基礎，精進營運效率、提升載客率，並與縱管處攜手打造安心、舒適、低碳的縱谷旅遊體驗。」

▲▼授證儀式由太魯閣客運董事長蘇尚泳（右）接受授證。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處最後強調，未來將持續運用這條低碳示範路線，串聯沿線豐富的生態景點與在地特色遊程，推動花蓮觀光升級，提升旅遊品質。我們的目標是讓旅客在飽覽縱谷壯麗美景的同時，也能輕鬆實踐對地球更友善的綠色旅遊。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

