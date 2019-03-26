打造全方位智慧城　花蓮市臨櫃掃碼行動支付4月登場

▲花蓮市今年4月起與台灣銀行合作推出臨櫃掃碼服務。只要一機在手，透過手機掃描櫃檯張貼的QR Code進行支付，即可完成繳納。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

為使智慧城市全方位發展，花蓮市繼兩年前推出信用卡支付規費的服務之後，今年4月起與台灣銀行合作，推出臨櫃掃碼服務。花蓮市長魏嘉賢表示，數位化時代的來臨，打造24小時不打烊的服務環境，免除攜帶現金及保管現金的風險，歡迎花蓮鄉親多加利用。



花蓮市公所QR Code掃碼行動支付服務將自四月起正式實施，為提供完善的服務，花蓮市公所透過台灣銀行專業輔導，積極上線測試，希望在四月起可提供完善的服務。



今年4月1日起，花蓮市行動支付服務可提供財政課、建設課、農觀課的行政規費，殯葬所的設施使用費，以及清潔隊的廢棄物清理費、廣告旗幟使用費、託播費，罰金與罰鍰等。只要完成申請作業並來到需繳費的流程時，只要一機在手，透過手機掃描櫃檯張貼的QR Code進行支付，即可完成繳納。



使用這項服務之前，必須上網下載「台灣Pay」的APP，並綁定一張金融卡。目前可綁定的銀行包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、兆豐國際商業銀行、台灣新光商業銀行、彰化第六信用合作社、中華郵政股份有限公司、日盛國際商業銀行等十二家，預計在今年年底，將可擴充至20家銀行的服務。

除了臨櫃掃碼行動支付之外，未來市公所寄發的帳單也將全面跟進，只要在帳單上掃描QR Code繳費條碼，就能完成支付。也有民眾擔心行動支付的安全性，魏嘉賢表示，行動支付是將金融卡或信用卡虛擬化，並且有安全機制，付款之前會要求輸入密碼確認的動作，若與信用卡繳納來做比較，行動支付會更加安全。