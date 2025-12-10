桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

▲桃園2026年底力拼綠線北段7站通車。（圖／桃園市政府，下同）

記者陳弘修／綜合報導

桃園持續推動捷運建設，未來將與高鐵桃園站、機場捷運及鐵路地下化等重大建設串聯，形塑更完整的交通網絡。桃園市政府表示，捷運是市民期盼已久的重要交通建設，在中央與地方的共同努力下，各項計畫正穩健推進，未來將有效改善區域交通與城市通勤效率。



桃園捷運綠線為桃園首座自建捷運工程，也是全台唯一採「捷運在上、高鐵在下」配置的路線。根據規劃，綠線貫穿八德、桃園、蘆竹及大園等區，預計2026年完成北段7站，從坑口至藝文特區通車，屆時可銜接機場捷運前往桃園國際機場並轉乘高鐵，強化跨區交通便利性。



桃園市政府表示，高鐵桃園站與青埔地區近年在軌道建設帶動下迅速發展，商業設施、購物中心與觀光資源相繼進駐，形成北台灣重要的國際生活圈。捷運完工後，將進一步串連桃園、蘆竹、青埔等生活節點，強化跨區交通動線，提升市民日常移動便利性。

▲桃園捷運綠線列車動態測試。



▲桃園市長張善政。



桃園市長張善政強調，捷運建設是城市發展的重要動能，桃園將以「青埔模式」為參考，推動捷運與城市建設共融發展，讓軌道建設成為帶動商業成長、促進地方繁榮與提升城市競爭力的關鍵力量。

桃園市政府交通局指出，市府近年同步推動交流道改善、道路延伸與路網銜接等工程，期望未來捷運啟用後能與既有道路體系順暢連結，使整體交通運作更為完善。市府也將持續與交通部、高公局及鐵道局協作，掌握捷運及其沿線需求，提升市民通行品質。

交通部鐵道局長楊正君也表示，高鐵站區發展已成為國內軌道經濟的成功案例，未來也會持續與市府合作，讓捷運與鐵路建設同步推進，並強化站區與周邊道路及公共設施的整體規劃，讓建設效益更充分落實。