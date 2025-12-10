歲末感恩甜蜜蜜！台南攜手新住民家庭同慶冬至　黃偉哲：大家都是一家人

▲台南市家庭教育中心舉辦「我們是一家人」活動，民眾透過穿著越南傳統服飾「奧黛」，體驗多元文化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末時節，圍爐氣息正悄悄升起，台南市家庭教育中心將於12月21日在大港國小新住民學習中心舉辦「與『新』同在・多元同行—甜蜜蜜家庭日」，結合冬至添歲、印尼母親節等雙重文化意義，邀集新住民家庭共同度過暖心又具文化交流意義的節慶時光，現場充滿笑聲、香味與團聚的溫度。

台南市長黃偉哲表示，台南目前約有3萬8000名新住民，市府長期以教育、就業、生活照顧等面向協力守護。此次家庭日由市府攜手新住民學習中心、教育輔導團、社區組織及新住民團體共同促成，讓跨文化家庭在活動中感受到被接納、被看見的力量。黃偉哲市長：「台南是一個多元的地球村，我們希望每一位新住民朋友都能安心生活、順利扎根」。

▲台南市家庭教育中心舉辦「我們是一家人」活動，與社區民眾相向互動多元文化。

教育局長鄭新輝指出，市府多年來積極推廣社區多元文化，與多個社區發展協會、關懷據點共同舉辦「我們是一家人」活動，讓新住民與在地長輩能在同一個空間分享故事、交流文化。透過生活化提問，例如「粽子到底端午吃還是過年吃？」、「三角形還是方形？」等話題，引起長者熱烈參與，新住民則透過傾聽感受到被接納的親切氛圍。今年累計與6個社區合作辦理6場次，成功促成跨世代、跨文化的深度互動。

黃奶奶表示，「文化交流的第一步，就是打開心胸」。她說台灣民風純樸、社區成員都很友善，身邊也有新住民家人，「大家互相理解、願意多一點寬容，就會發現根本是一家人。」

家庭教育中心主任張冰嫈指出，走入社區辦理多元文化課程後，許多里長及據點負責人都肯定新住民講師的投入，也期待將類似活動複製到更多社區，使民眾有機會認識不同文化。她表示，藉由節慶辦理家庭日，不但能讓親子「共學、共遊、共樂」，也能讓新住民家庭更快融入在地生活圈，透過交流拉近彼此距離，使臺南成為真正友善、多元、共好的城市。