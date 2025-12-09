　
地方 地方焦點

桃園自強國小廚房食材廢棄物再利用　落實淨零綠校園

▲桃園自強國小廚房食材廢棄物再利用　

▲桃園自強國小廚房食材廢棄物再利用。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應桃園市非家戶試辦垃圾費隨袋徵收政策，自強國小持續落實垃圾減量，為實踐淨零綠校園，學校推動四零運動—零排碳、零浪費、零汙染和零廢棄，而落實零廢棄的做法、包括班級進行資源回收以及午餐水果皮做成環保清潔酵素。

董進彬校長表示，今年，學校零廢棄的觸角延伸至廚房廢棄食材，廚工烹煮蛋料理所遺留的蛋殼，習慣性整包直接往子母車丟棄，不僅產生異味、聚集蚊蟲，影響環境衛生與師生健康外，蛋殼在焚化爐燃燒還會產生二氧化碳，進而加劇地球暖化。因此，由中年級老師共同設計「蛋殼重生記-廢棄物再利用環保課程」，希望解決蛋殼丟棄所衍生出的衛生與環保問題。

李逸萱老師表示，雞蛋殼含有95%的碳酸鈣、0.3%磷與鎂元素以及微量元素，這些營養元素有助於植物開花結果，是很好的輔助性肥料。另外，蛋殼粉末能有效改良土壤結構，並增加土質通透性，有利於植物根系生長，若直接丟棄在子母車實在很可惜。在老師解說完課程內容後，接著進行分組實作，學生們依序將蛋殼洗乾淨後日曬或烘乾，再以壓碎或磨成粉等步驟加工。

活動中學生們各出奇招，使用各種工具搗碎蛋殼，有些人利用水壺底部敲打，有些人則模擬壓路機輾碎方式，嘗試哪一種方法最有效果。經過約十分鐘操作後，老師接著拿出果汁攪拌機，讓各組將初步壓碎的蛋殼集中倒入容器，並進行再次攪碎。當機器停止運轉後並打開蓋子，白煙瞬間冒出，原本的蛋殼碎片已經變成粉末狀。

常雲鳳老師說明，因為蛋殼分解速度慢，需經過土壤微生物分解變成養分，才能讓植物吸收，所以必須將蛋殼碎片處理越細，讓分解速度越快。分裝完成後，小朋友迫不及待跑到班級後走廊的植物盆栽給予施肥「加菜」。透過今天的課程，學生們學習到原來日常生活中產生的廢棄物，都可以再利用，不必什麼都當作一般垃圾丟掉，既省錢又環保，真的一舉數得。

董進彬校長表示，學校的蛋殼再利用課程，不僅連結環境教育和惜物不浪費品德教育，也實踐聯合國永續發展目標SDGs13氣候行動。除此之外，學校也規劃三處落葉堆肥區，集中存放校園的落葉並再利用，這些措施有效地減少了子母車的垃圾量，為環境保護盡一份心力。

