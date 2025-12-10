2025KIDE國際發明暨設計展　康寧企管系獲兩大獎

▲2025 康寧企業管理系勇奪KIDE國際兩大獎項，84歲長者洪武雄特別榮獲《特別成就獎》成為跨世代學習之典範。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導



康寧大學企業管理系在2025 KIDE國際發明暨設計展（Kaohsiung International Invention and Design Expo）再創巔峰，跨域文創作品《御品龍龜壺》榮獲金牌殊榮，消息傳回校內無不歡欣鼓舞。

吳慶堂董事長代表校方開心的說，企管系團隊以作品《御品龍龜壺》參加 2025 KIDE 國際發明設計展，從匯聚來自30個國家的400多件創新發明品中脫穎而出，能一舉榮獲金牌獎及國際特別獎兩大獎項實屬難得。

該作品以文化融合科技的創新設計，展現康寧大學在跨域教學與文創實作上的成果，也具備商品化與市場應用潛力，其中《御品龍龜壺》以龍龜寓意為核心意象，整合茶道儀式美學、國寶級水墨筆韻、智慧溫控技術與 NFC 音樂互動，使傳統文化與現代科技得以在作品中相互連結。更難得的是，本次團隊中為「青銀共創」組合，由 83 歲高齡的洪武雄（企管系二年制進修學士班）擔任水墨主創，跨世代合作成為本屆競賽一大亮點，評審指出該作品兼具文化深度、實用性與創意性，是文化科技融合的代表作品之一。

陳清溪校長指出創作團隊成員橫跨企管系與企管科兩個不同學制，包括水墨創作洪武雄同學（企管系二年制進修學士班）、茶道詮釋鄭宇翔同學（五專四年級）、產品定位與創業構想規劃楊竣安同學（五專四年級）、文案敘事設計王靖渝同學（五專四年級）在指導教師鍾珮珊、連章宸、徐鵬翔、熊漢琳的帶領下，團隊成功整合藝術、文化、科技與商業企劃，使作品在競賽中脫穎而出拿到首獎。

該班導師連章宸老師指出，高齡83歲的洪武雄同學活到老學到老，除了本身投入水墨畫專長30年外，此次以龍龜壼發明加上情境營造之水墨和音樂得獎，顯示團隊不僅展現個人實力，也彰顯康寧大學企管系在跨域教學的成果，未來課程將持續支持學生挑戰國際舞台，並協助創意作品朝商品化邁進，讓更多成果能與產業鏈接。倘若AI是未來的趨勢，企管系會持續打造跨域學習平台，整合文化創意、科技應用與創新企劃，協助同學從學習場域走向市場，讓更多優秀作品被國際看見。