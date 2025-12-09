中華瑪倉和平協會連辦3年圓夢活動　慨捐魚池等3鄉12校20萬元獎助學金

▲瑪倉文教基金會及中華瑪倉和平協會辦理第三屆感恩關懷活動，魚池等3鄉12校學生受惠。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

瑪倉文教基金會及中華瑪倉和平協會針對魚池鄉國中小學生辦理「許願圓夢感恩關懷活動」，今年邁入第三屆，除提供20萬元「許願圓夢金」，補助魚池鄉10所國中小，也納入國姓國中、水里商工，共計12校、133名學生受益。

瑪倉文教基金會及中華瑪倉和平協會今天動員八位義工，於新城國小辦理關懷活動，陸續為魚池國中小、明潭國中小、新城國小、伊達邵國小、共和國小、頭社國小、五城國小、東光國小及國姓國中、水里商工等多校校長或代表頒發獎助學金，縣府也由副縣長王瑞德親自出席致詞並致贈感謝狀。

中華瑪倉和平協會總召張心盈表示，弱勢的孩子常因家庭經濟因素，錯過很多夢想和小確幸，許願圓夢感恩關懷活動是以自己的事業基地魚池鄉為發源地，學習菩薩的慈悲、送愛到偏鄉，幫助弱勢學生圓夢並回饋鄉里，今年已來到第三個年頭，未來更希望將此愛心活動向下延伸，並帶著志工親自關懷和陪伴特殊需求學生。

瑪倉文教基金會則以推展社會教育工作為目的，亦重視傳統文化交流，近年來更著重普及教育和偏鄉增能扶弱，這次活動發放每位學生1500元獎助學金，讓孩子能更彈性應用於學雜費、書籍費或希望購買的用品上。

王瑞德表示，教育是國家未來的希望，也是翻轉人生的機會，該縣每年均發放清寒學生獎助金協助安心就學，更研議經常性關懷扶助方案、協助弱勢家庭學童，並因社會各界熱心捐輸及縣府挹注經費積極推動各項創新教育政策，讓南投教育力不斷提升，亦能在各項全國教育比賽中榮獲佳績；縣府教育處指出，瑪倉文教基金會響應縣府政策，伸出援手及扶助弱勢、關懷偏鄉，讓每位孩子都能圓自己一個夢，善行義舉可謂及時雨，企盼藉此次活動達拋磚引玉的目的，喚起社會各界的愛心，讓弱勢孩子在學習路上無所缺憾、勇敢前行，並學會感恩和惜福，進而回饋社會。