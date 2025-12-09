　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

風雲雷雨電—符咒的奧秘　桃園土地公文化館登場

▲風雲雷雨電—符咒的奧秘，桃園土地公文化館登場

▲風雲雷雨電—符咒的奧秘，桃園土地公文化館登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市土地公文化館9日舉行「風雲雷雨電—符咒的奧秘」特展開幕。副市長蘇俊賓表示，世界許多地方都流傳著神秘的符籙文化。在台灣，道教代代相傳的符咒除了是台灣民間信仰中的重要元素，也是極具文化深度的象徵，其意義早已超越傳統宗教用途，在現代社會中依然展現藝術、歷史、符碼溝通等多元價值。

蘇俊賓指出，在過往缺乏心理醫師與完善醫療資源的年代，符咒承擔了先人安定情緒、寄託信念的角色。「心理影響生理，符咒曾在許多困頓時刻療癒不少人，這正是它在人類文明中跨越文化、社會甚至醫療層面的深刻意義。」蘇俊賓強調，符咒本質上也是一種交通傳遞工具，在人、天地之間表達善意、傳送願望，並透過圖騰、色彩與藝術形式成為代代相傳的文化記憶。

▲風雲雷雨電—符咒的奧秘，桃園土地公文化館登場

▲風雲雷雨電—符咒的奧秘，桃園土地公文化館登場。（圖／文化局提供）

他表示，市府未來將持續與道教、文化團體合作，探索符咒文化的現代轉譯可能。例如部分傳統實務如早期藥籤雖已不符現代法令，但其中蘊含的哲學、知識、生命經驗與文化脈絡，都值得以新的方式重新整理、呈現給大眾。他說：「符籙文化所承載的心靈支持、健康祈願、人際關係調和，甚至對先人的思念，都具有新的詮釋與展演空間，完全能在當代文化中展現新的生命力。」

該展策展顧問、中研院院士李豐楙教授表示，展覽中所展示的八德符、官將符及各式「符」樣，難得一見，要把握機會前往參觀。展區自四樓串聯至六樓，四樓展出大型祭典中才能一見的三十六元帥符。五樓主展區說明符咒的結構與功能，並以趣味的互動投影呈現步罡召神儀式。五樓展區珍貴展品尚有各式天師符與超大型五雷號令。六樓則是重現地方道壇實景，以及道士書符的案桌。展品中尚有本次策展單位特邀在地繪師謝東山為土地公文化館量身打造的大符。

文基會表示，展品中尚有道教總廟三清宮多年前邀請張智雄道長所書「八德神符」，傳達忠、孝、仁、愛、信、義、和、平的思想意義。道教講「行善積德以輔道心」，八德神符正是將這些德行具象化為可見、可祈願、可佩持的符籙形式。用符的形制讓善德「具象化」，藉符的文化威信讓人願意遵守善行。策展單位表示，願以此展彰顯「符籙」不僅是可以作為祈福與人心調和之用，更能「導善」，宣揚以德為本的人生觀。

包括：文化局長邱正生、策展顧問中央研究院院士李豐楙、中華道教總會首席長老張智雄、中華道教總會秘書長張肇珩，以及龜山區公所區長張嘉平，及桃園信用合作社理事主席蘇家明均一同出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「超級水果」藍莓別再用鹽水洗！醫曝正確洗法
賓士男吸喪屍煙彈　一路爆撞7汽機車
河北彩伽無預警宣布新身分！
國中女吸「喪屍煙彈」全身狂抖、走路S型！同學嚇哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歲末感恩甜蜜蜜！台南攜手新住民家庭同慶冬至　黃偉哲：大家都是一家人

桃園自強國小廚房食材廢棄物再利用　落實淨零綠校園

桃園青創博覽會匯聚國際能量　打造亞太指標性創新集散地

風雲雷雨電—符咒的奧秘　桃園土地公文化館登場

中華瑪倉和平協會連辦3年圓夢活動　慨捐魚池等3鄉12校20萬元獎助學金

全球前12％！崑山科大永續力爆發　綠色大學排名三年狂升183名

台南安平產業園區50週年！　賴清德、黃偉哲同場致意

新北秋冬限定賞芒正當時　瑞芳三安揭開山城秘境魅力

男子硬闖搭火車站「揮拳」站務員　遭警強制帶離

耶誕絢爛燈海閃耀新北河廊　4米聖誕花束成打卡新亮點

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

裝修蟑螂抓不完？設計師「穢土轉生」藏套路！　專家：掌握「3做3不做」避雷｜地產詹哥老實說完整版 EP287

7.6只是「前震」? 　日本青森地震爆125顆原子彈能量！　專家曝恐怖巧合：複製311巨震模式？

歲末感恩甜蜜蜜！台南攜手新住民家庭同慶冬至　黃偉哲：大家都是一家人

桃園自強國小廚房食材廢棄物再利用　落實淨零綠校園

桃園青創博覽會匯聚國際能量　打造亞太指標性創新集散地

風雲雷雨電—符咒的奧秘　桃園土地公文化館登場

中華瑪倉和平協會連辦3年圓夢活動　慨捐魚池等3鄉12校20萬元獎助學金

全球前12％！崑山科大永續力爆發　綠色大學排名三年狂升183名

台南安平產業園區50週年！　賴清德、黃偉哲同場致意

新北秋冬限定賞芒正當時　瑞芳三安揭開山城秘境魅力

男子硬闖搭火車站「揮拳」站務員　遭警強制帶離

耶誕絢爛燈海閃耀新北河廊　4米聖誕花束成打卡新亮點

董座變英雄！北市男子吃串燒倒地無心跳　「飯店兄弟」輪流CPR

19天內兩起墜樓！新竹某國中女師、學生身亡　校方：獨立事件

歲末感恩甜蜜蜜！台南攜手新住民家庭同慶冬至　黃偉哲：大家都是一家人

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店！買家60元撿到珍品破千萬觀看

學會拆解任務、把大事變成小事！「4個方法」教你克服拖延症

《浪姐4》女星揭「浪漫離婚」內幕　老公出軌7年…她送百件禮物挽回

一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

新北雙河廊12/13耶誕點燈　4米高立體花束、粉紫燈串超浪漫

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

全球前12％！崑山科大永續力爆發\綠色大學排名三年狂升183名

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

台南安平產業園區50週年！賴清德、黃偉哲同場致意

男子硬闖搭火車站「揮拳」站務員

歲末感恩甜蜜蜜！台南攜手新住民家庭同慶冬至

桃園青創博覽會匯聚國際能量　打造創新集散地

桃園自強國小　廚房食材廢棄物再利用

桃園700家商家角逐桃金獎　張善政頒獎肯定在地實力

中華瑪倉和平協會連慨捐魚池等3鄉12校20萬元助弱勢生圓夢

風雲雷雨電—符咒的奧秘　桃園土地公文化館登場

新北秋冬限定賞芒　三安揭開山城秘境魅力

國際扶輪3502地區實踐 ESG　寶眷是重要推手

台南腳踏車、機車路口擦撞！歲許男不留現場又拒查證遭警帶回

更多熱門

相關新聞

台科大生把符咒變年糕　搭泡麵可吃下3種祝福

台科大生把符咒變年糕　搭泡麵可吃下3種祝福

傳統符咒對民眾帶有負面觀感，台科大學生卻以符咒文化為靈感，巧妙結合泡麵這項國民美食，設計《一飽口符麵》，推出「平安、財富、桃花」三款主題泡麵，希望結合代表台灣拜拜文化的泡麵，重新詮釋符咒作為祝福象徵的原意，將符咒意象轉化為可食用的年糕，搭配特製口味的泡麵，讓品嚐的同時也吃下滿滿祝福。

他上網賣床架！眼尖網友發現「床頭貼紅符」

他上網賣床架！眼尖網友發現「床頭貼紅符」

有貼有保庇！彰檢推「詐欺集團退散」等趣味符咒

有貼有保庇！彰檢推「詐欺集團退散」等趣味符咒

百元鈔「驚見泰國符咒」怕爆　真實用途曝光！

百元鈔「驚見泰國符咒」怕爆　真實用途曝光！

桃園土地公文化館　3/9-10「做牙趴」

桃園土地公文化館　3/9-10「做牙趴」

關鍵字：

風雲雷雨電符咒桃園土地公文化館

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

陸千萬網紅再曝綁架細節「拿女性衣服要我揉指紋」

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

李進良愛女Emma「榜首錄取輔大」首談與小禎年下男友互動

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

「30元餵豬菜」變血管清道夫！專家曝7功效：CP值破表

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

孫協志不捨峮峮遭網路暴力嚴肅發聲

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面