地方 地方焦點

桃金獎揭曉！40家優質好店出爐　隱藏版冠軍帶動城市產業活力

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃金好禮暨好店頒獎典禮」，與獲獎者合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃金好禮暨好店頒獎典禮」，與獲獎者合影。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（9）日出席「桃金好禮暨好店頒獎典禮」時表示，今年有逾700家商家經民眾推薦參與選拔，經全民票選與專業評審層層把關，最終選出40家在地優質好店，再由3位神祕客委員深入實訪評選出11家特別獎得主。桃園大街小巷匯聚許多媲美米其林美食與特色店家，不少隱藏版店家即使僅提供外帶仍大排長龍，展現桃園獨特在地風味與產業活力與驕傲。

▲桃園市長張善政今天出席「桃金好禮暨好店頒獎典禮」，為獲獎者簽名留念。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席「桃金好禮暨好店頒獎典禮」，為獲獎者簽名留念。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，市府推動的「普金一萬、桃園百倍奉還」活動持續加溫，活動將延續至今年底，隨著桃金好禮及桃金好店名單正式公布，可望再掀一波消費熱潮，吸引民眾走訪得獎店家，支持在地產業，促進城市經濟持續成長。

桃金獎評審委員代表黃慶軒提及，桃園美食與消費選擇多元且深具特色，實力不遜於國際級評比。這次評選期望鼓勵業者在提供美味產品的同時，更強化服務品質、品牌文化及在地故事呈現，將職人精神深植團隊，讓桃園產業持續向上。

▲桃園市長張善政今天出席「桃金好禮暨好店頒獎典禮」，會後與獲獎者與得獎商品合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席「桃金好禮暨好店頒獎典禮」，會後與獲獎者與得獎商家合影。（圖／市府新聞處提供）

經濟發展局強調，今年桃金獎投票數突破20萬，依「金證美味」、「金得禮心」、「金家喝呷」、「金讚職人」4大類別評選出40家最具人氣好店，結合專業評審訪查選出11家「特別獎」業者，包括：由里糕點、觀音崙坪好客食堂旗艦店、愛樂芙氣球花藝門市、阿媽牌生鐵鍋、和也串燒專門藝文店、涮金鍋和風涮涮鍋青埔店、77巧克力共和國、養樂多（中壢工廠）、Xpark、台灣高鐵探索館、臺灣客家茶文化館等。市府期盼透過桃金獎活動，持續提升品牌辨識度，展現桃園的創意能量與在地自信。更多獲獎資訊請至桃金獎官網查詢（網址: https://taogoldaward.com.tw/）。

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃金好禮暨好店頒獎典禮」，會後與獲獎者大合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃金好禮暨好店頒獎典禮」，會後與獲獎者大合影。（圖／市府新聞處提供）

相關新聞

桃園市警局奪8座警光獎　展現守護城市決心

桃園市警局奪8座警光獎　展現守護城市決心

桃園市長張善政今（3）日上午主持市政會議，接受警察局呈獻榮獲內政部警政署年度國家警光獎座，張善政表示，「國家警光獎」素有警界奧斯卡之美譽，是警察機關與人員最高榮譽。桃園今一舉奪下8座獎項，展現警察同仁長期守護城市安全的專業與奉獻，感謝所有同仁成為桃園市最堅實的後盾。

桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」

桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」

「觸動Touching」水彩雙年展　啟動桃園文化新篇章

「觸動Touching」水彩雙年展　啟動桃園文化新篇章

桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實

桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實

桃園楊梅仙草嘉年華　酷洛米主題裝置藝術全攻略

桃園楊梅仙草嘉年華　酷洛米主題裝置藝術全攻略

關鍵字：

桃金獎40家優質好店出爐張善政帶動城市產業活力

