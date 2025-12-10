內埔警掃除車禍殘骸　民眾拍下PO網：太熱心了吧

▲內埔警分局員警清除事故後路面。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局員警日前接獲110通報，趕往內埔鄉學人路支援交通小隊處理車禍，除協助指揮車流、聯絡拖吊車外，還主動向店家借掃具，清理事故散落物與路面油漬，避免其他用路人發生二次事故。兩人不畏高溫、埋頭清掃的身影，被路過民眾拍下直呼：「車禍善後也太熱心了吧！」暖舉掀起討論。

內埔警分局內埔所警員利志中、林彥丞，日前中午2點多巡邏時接獲110報案，請他們儘速到內埔鄉學人路段，支援交通小隊處理車禍，負責現場交通指揮、疏導。

利員等2人到場後，先協助交通事故專責人員，聯絡拖吊車業者及指揮交通、疏導往來車流。另為避免車禍現場遺留之掉落物及油漬，影響到其他用路人行車安全，員警主動向一旁店家商借掃帚等清掃用具，清除路面上的車輛撞擊後掉落物，及使用沙土吸附滲漏在路面上的油漬。而員警認真工作模樣，一旁觀看的民眾PO網表示，「車禍善後清掃也太熱心了吧。」

內埔警分局長江世宏表示，員警處理交通事故，工作認真負責，且具同理心，有效避免二次車禍發生。很感謝鄉親對於警方肯定，內埔警全體員警除持續維護轄區治安及交通安全外，也會盡心做好為民服務工作。