大型活動陸續登場！台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

▲五月天開唱前大掃蕩！台中逢甲3日租套房違法，市府祭鐵腕斷水斷電（圖／觀旅局提供）



記者游瓊華／台中報導

2025台中耶誕嘉年華、天團五月天演唱會及跨年晚會等大型活動即將登場，預計將吸引數十萬人潮湧入。為確保旅客住宿安全，台中市政府觀光旅遊局近日再度祭出鐵腕，針對西屯區逢甲商圈周邊3家屢罰不怕的非法日租套房，強制執行斷水斷電，展現市府杜絕非法旅宿的決心。

台中市近年旅宿人次屢創新高，今年1至10月已達754萬人次，位居六都第二。然而，蓬勃的觀光也讓非法日租套房伺機而動。觀旅局指出，這些業者多藏身於逢甲、一中等商圈的集合住宅內，在訂房平台以「自助入住、高CP值」等話術吸引消費者，但實際上未經消防、建管等安全審查，也未投保公共意外責任險，安全堪慮。業者為規避查緝，常要求旅客私下加Line聯繫並改用現金交易，一旦發生糾紛，消費者往往求償無門。

▲觀旅局指出，這些業者多藏身於逢甲、一中等商圈的集合住宅內，在訂房平台以「自助入住、高CP值」等話術吸引消費者。（圖／觀旅局提供）



此次遭強制處分的3家日租套房，先前已遭市府聯合稽查小組查獲並裁罰2次、勒令歇業，但業者依然故我，無視法令繼續營業。為此，觀旅局會同警局、都發局及台水、台電等單位，直接到場拆除電錶與水錶，強制其結束經營。

觀旅局強調，日租套房已列為專案取締重點，除派員上網巡查，更會不分平假日加強稽查。經勒令歇業仍繼續營業者，除加倍罰款外，最終將採取斷水斷電等必要措施。觀旅局也提醒民眾，訂房前務必至「台灣旅宿網」查詢，或入住時確認現場是否懸掛合法登記證，切勿因貪圖便宜而入住非法旅宿。若民眾檢舉非法旅宿，經查證屬實，最高可獲得實收罰鍰15%的檢舉獎金。