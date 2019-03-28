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台味藍白拖、水果酥　國際青農搶吃搶穿

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▲ 台味藍白拖、水果酥 國際青農搶吃搶穿。（圖／新北市農業局提供）

▲ 劉奕介紹手做水果酥，將有機理念與滿滿心意完整詮釋在茶點中。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全球化的潮流下，處處可見各國文化在不同國家扎根。IFOAM Asia亞洲有機青年論壇首度移師新北舉辦，集結多國學員探討有機的同時，台灣學員大方分享，結合自家有機鴨間稻與在地桶柑的手做水果酥，韓國學員則是換上台灣在地象徵的藍白拖，國際融合在地，引來不少關注。

▲ 台味藍白拖、水果酥 國際青農搶吃搶穿。（圖／新北市農業局提供）

農業局長李玟表示，為了讓其他學員更了解自家農場，來自新竹縣，種植有機鴨間稻的劉奕，以純手工的方式製作水果酥，運用自家稻米代替麵粉，鴨蛋替代雞蛋，並善用在地生產的桶柑做內餡，將有機理念與滿滿心意完整詮釋在茶點中。

另外，對台式文化感到新奇的韓國青農郭在成，更換上藍白拖，搭上農田意象的穿著，將農業與在地風格結合，不僅讓台灣學員倍感親切，也勾起其他國際學員的好奇。

農業局表示，亞青有機論壇將持續至31日，29日登場的國際研討會，邀集國內外有機產業鏈內的專家分享經驗，屆時也將提供全程直播，歡迎民眾搜尋綠色生活館臉書了解詳情，或洽亞青有機論壇辦公室02-2964-7950。

▲ 台味藍白拖、水果酥 國際青農搶吃搶穿。（圖／新北市農業局提供）

▲ 台味藍白拖、水果酥 國際青農搶吃搶穿。（圖／新北市農業局提供）

▲ 韓國青農郭在成，更換上藍白拖，搭上農田意象的穿著，將農業與在地風格結合。

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關鍵字：新北,青農,藍白拖,水果酥

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