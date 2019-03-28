年利率1288%！「晏仔」暴力討債集團好狠　被害人嚇到離鄉

地方中心／高雄報導

高雄市出現綽號為「晏仔」為首的暴力討債集團，高利貸月利率高達105.88%、年利率更高達1288.24%，若逾期或遲繳即糾眾教唆，以暴力手法催討債務。新興警方26日將蔡姓主嫌及其他13名手下拘提到案，依組織犯罪防制條例、詐欺、重利、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

▲高雄市暴力討債集團對外貸放重利，年利率高達1288.24%。（圖／記者洪正達翻攝）

警方接獲犯罪情資，綽號為「晏仔」的蔡男（37歲）涉嫌吸收暴力成員，以設具詐騙取得資金方式組成地下錢莊，再對外放貸重利，以暴力脅迫被害人討債，致使許多被害人心生恐懼不敢報案甚至遠走他鄉。

▲該集團對外貸放重利，以詐騙取得資金方式組成地下錢莊，再對外放貸重利。（圖／記者洪正達翻攝）

警方調查，該暴力討債集團對外貸放重利以5天為1期，借貸利息為1萬元每期需支付1500元之方式貸放高利貸。月利率高達105.88%、年利率更高達1288.24%，用暴力脅迫方式催討債務，危害社會治安甚鉅。

經警方循線調查，26日將該集團14名嫌犯逮捕（11男3女），當場起獲鋁質球棒、高爾夫球桿、本票、借據、帳冊等物，並查扣奧迪自小客車及現金新台幣4萬9仟元，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺、重利、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

▲▼警方26日將該集團14名嫌犯逮捕，當場起獲鋁質球棒、高爾夫球桿、本票、借據、帳冊等物。（圖／記者洪正達翻攝）