▲▼ 來自韓國的有機青農郭在成體驗台式「便當文化」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

IFOAM Asia亞洲有機青年論壇2019年度首次移師新北舉辦，於26日起舉辦為期3日的工作坊與國際研討會，透過25位台灣、22位國際具有機農產業背景的學員，將有多位國際與台灣有機農業領域講者，分享從生產到通路、農法到政策端的多元觀點。

來自韓國的有機青農郭在成表示，自己本來只是一位業餘的農民，只在閒暇時耕作，自從得知IFOAM亞洲組織，也積極參與各式培訓課程，他認識很多志同道合價值觀相近的朋友，在過去四年間不斷對學習最新的有機農業技術與知識，IFOAM豐富的資訊及國際人脈資源，讓他更有信心繼續以從事有機農業為終生志業。

來自各國的學員除了在工作坊中的知識收穫外，也把握機會體驗台式「便當文化」，熱騰騰的餐盒對來自日本習慣冷便當的學員是很新鮮的體驗、學員們也對有機食材結合台灣口味的料理印象深刻。

▲ 地球村世界有機教室在新北，IFOAM亞洲青年論壇工作坊熱鬧登場。

新北市農業局長李玟表示，IFOAM亞洲有機青年論壇第一階段的工作坊，三天分別以「有機原則和實踐」、「有機價值與供應鏈：趨勢與挑戰」及「有機3.0，市場與通路」為主題。其中「有機原則和實踐」由國際講師為學員詳細整理有機農業的歷史與現況，盤整有機農業創史的先驅者及有機農業的原則與定義。

第二天「有機價值與供應鏈：趨勢與挑戰」探討有機農業從生產、加工到銷售的產業鏈分工及相關的法規與規範，並加入臺灣經驗分享，以家樂福的有機專櫃設置，討論臺灣的有機農業價值鍊型塑的過程。

最後一天「有機3.0，市場與通路」則盤整IFOAM有機農業運動的組織發展及其關注的議題領域如保種、氣候變遷及糧食危機等，探討「有機3.0」如何對應劇烈變化的國際局勢，另外以永齡農場開發農業平台導入農業技術，栽培有機高品質且多樣化的作物，開發農產加工品，透過品牌塑造提升農產價值做為台灣經驗，與國際學員分享。