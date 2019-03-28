莊珂惠「摸乳」採證原因曝！　男供出小三「乳房硬塊」、「蝴蝶羽翼」特徵

▲檢察官莊珂惠被告性騷擾。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）

地方中心／綜合報導

彰化地檢署女檢察官莊珂惠，19日遭爆2018年偵辦一起妨礙家庭案件時，為了蒐證竟當庭要求黃姓女被告脫衣全裸，並勘驗乳房及下體，因此挨告性騷擾。然而，根據起訴書發現，元配的楊姓丈夫向妻子坦承外遇，還告訴她黃女的胸部有硬塊，身體上還有一個蝴蝶羽翼的特殊形狀，但黃女則矢口否認犯罪，女檢為了發掘真相，因此決定勘驗黃女身體，結果與楊男所訴吻合，遂依妨害家庭罪起訴。

根據《蘋果日報》報導，楊男在2016年間認識黃女，2人相談甚歡進而交往，其間還曾一起出遊，並多次拍下親密照片，直到楊妻發現丈夫多次匯錢給黃女驚覺有異，憤而質問丈夫究竟是怎麼回事。

▲檢察官莊珂惠為查證勘驗黃女裸體，挨轟性騷擾。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）

楊男見事跡敗露，因此將與黃女的姦情據實以告，還將2人在2018年1月13日到汽車旅館開房間所拍下的裸體交疊照片傳給妻子，甚至連對方的身體特徵也一併說出來，希望能因為自己的誠實獲得妻子原諒，而2人的對話全被楊妻錄下提告。楊妻提告後，楊男竟惱羞成怒，多次傳訊怒罵對方「賤女人，把我一起告，告死我...」等，雙方因此撕破臉。

女檢審理時，勘驗楊男傳給妻子的照片，發現當時是由黃女拿著手機拍攝，而楊男全裸緊貼黃女背後，雖然2人下半身刻意隔開，看不出性器接合，但按照常理就能得知2人正在做愛。事後，女檢也勘驗黃女身體是否有楊妻所指訴的特徵，發現黃女身體特徵完全吻合，認定2人有發生過關係，因此將2人提起公訴。

▲莊珂惠屢屢傳出爭議事件，彰化地檢署將行使監督之責，依法處理。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）

然而，莊珂惠積極查證的舉動卻因此遭到外界撻伐，台中高分檢檢察官調查後認為，女檢為勘驗黃女身體特徵有必要性，無性騷擾情事，但現場無錄影、僅有勘驗照片，無專業醫護人員在場，未告知黃女及其辯護律師，無急迫性、妥適性，也未由黃女在勘驗筆錄簽名，顯有疏失，且違反《刑事訴訟法》相關規定，因此依《法官法》規定，責由彰化地檢署行使監督之責，依法處理。

【更多新聞】

►方丈女尼破戒「同宿一房」！寺方震怒「佛門之恥」 擬逐出佛門淨地



►撒旦直播！ 臉書預告「把心交給惡魔」 台鐵列車狂笑：我是下一個鄭捷