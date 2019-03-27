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台大碩士轉行種茶種菜　新北青農分享國際

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▲ 台大碩士種茶種菜 新北青農揚名國際。（圖／新北市農業局提供）

▲ 谷芳有機茶園負責人李昌峻、洪佳玉夫婦，李昌峻以家族作茶已有百年之久。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

IFOAM Asia亞洲有機青年論壇2019年度首次移師新北舉辦，於26日正式登場為期3日的工作坊與國際研討會，除了亞洲多國參與，新北市青農陳坤峯、李昌峻及洪佳玉，也上台分享自身從事有機的經驗。

畦遊記農場負責人之一的陳坤峯與其二位好友，因食安風暴影響，深深感受食安重要性，恰巧陳坤峯家中有塊田，三人便說好要將各自專長，運用於有機農業上，這也成了他們三者的踏入有機的開端，由於現場許多學員也是農民，有別於個人獨自擁有農場，對此獨特合夥的從農方式，皆感新奇，如印度學員提出，「栽種時，該如何分配要種植的作物與面積？」等問題。

▲ 台大碩士種茶種菜 新北青農揚名國際。（圖／新北市農業局提供）

新北代表則為谷芳有機茶園負責人李昌峻、洪佳玉夫婦，李昌峻以家族作茶已有百年之久，且家中三名小孩，以國高中生身分協助種茶時，立刻引起一陣譁然，對於年輕夫婦帶著小孩一同致力有機，感到敬佩又有趣，吸引在場學員與講師的關注，想深入了解更多農場細節。

新北市農業局表示， IFOAM Asia亞洲有機青年論壇，除了3日工作坊僅開放給錄取的50名國內外學員，3月29日國際研討會將採全程直播方式，讓更多對有機有興趣的民眾都能一同參與，詳情請上綠色生活館臉書，或洽亞青有機論壇辦公室02-2964-7950。

▲ 台大碩士種茶種菜 新北青農揚名國際。（圖／新北市農業局提供）

▲ 畦遊記農場負責人之一的陳坤峯，因食安風暴影響，深深感受食安重要性。

▲ 台大碩士種茶種菜 新北青農揚名國際。（圖／新北市農業局提供）

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關鍵字：新北,農業局,有機,食安,茶園

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