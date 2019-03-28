3秒詐開一張發票！高雄男「領走42萬」獎金...共犯5萬交保

▲不法集團將歪腦筋動到統一發票上。示意圖與本案無關。（圖／記者許力方攝）



地方中心／高雄報導

高雄檢調破獲詐領發票獎金案，不法集團以人頭名義設立多家人頭公司，再利用自動開立統一發票的軟體，製作出大量的非法小額電子發票去兌獎，經統計已經遭詐領42萬元。高雄檢方日前展開大動作搜索，並傳喚袁姓男子等4嫌到案，訊後將袁男聲押獲准，全案擴大追查中。

檢方查出，袁姓男子、李姓男子、陳姓男子與呂姓女子4人為圖取高額統一發票中獎獎金，由袁姓、李姓、陳姓3人自行或以人頭名義設立8家公司，自2018年7月起利用自動開立統一發票軟體，以每3-4秒鐘開立1張電子發票的速度，連續大量開立交易金額僅1元至5元不等的電子發票，再全數捐給袁男所設立的社福團體兌獎。

檢方於2月13日接獲財政部高雄國稅局通報，立即指派打擊企業犯罪專組主任檢察官李宛凌、檢察官許紘彬指揮法務部調查局高雄市調處偵辦；當場扣得發票印製機、筆電2台、公司登記表、公司存摺、印章及帳冊資料等物，並傳喚被告4人與證人1人，以釐清案情。

檢方初步統計，袁男等4人自2018年7月起至同年12月止，共開立不實統一發票約54萬張，其中中獎發票就有3000餘張，中獎金額達83萬餘元，已經兌換42萬元；袁姓被告等4人涉犯刑法第339條之4之3人以上共犯詐欺取財、商業會計法第71條開立不實會計憑證等罪之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，訊問後均向法院聲請羈押禁見。法院審理後，袁姓被告裁准羈押禁見，其餘李姓、陳姓、呂姓被告3人則均裁定以5萬元交保。

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