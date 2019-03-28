　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

3秒詐開一張發票！高雄男「領走42萬」獎金...共犯5萬交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼清冊出爐！全台14張統一發票「1000萬藏寶圖」　超商買一顆35元麵包秒變富翁。（圖／記者許力方攝）

▲不法集團將歪腦筋動到統一發票上。示意圖與本案無關。（圖／記者許力方攝）

地方中心／高雄報導

高雄檢調破獲詐領發票獎金案，不法集團以人頭名義設立多家人頭公司，再利用自動開立統一發票的軟體，製作出大量的非法小額電子發票去兌獎，經統計已經遭詐領42萬元。高雄檢方日前展開大動作搜索，並傳喚袁姓男子等4嫌到案，訊後將袁男聲押獲准，全案擴大追查中。

檢方查出，袁姓男子、李姓男子、陳姓男子與呂姓女子4人為圖取高額統一發票中獎獎金，由袁姓、李姓、陳姓3人自行或以人頭名義設立8家公司，自2018年7月起利用自動開立統一發票軟體，以每3-4秒鐘開立1張電子發票的速度，連續大量開立交易金額僅1元至5元不等的電子發票，再全數捐給袁男所設立的社福團體兌獎。

檢方於2月13日接獲財政部高雄國稅局通報，立即指派打擊企業犯罪專組主任檢察官李宛凌、檢察官許紘彬指揮法務部調查局高雄市調處偵辦；當場扣得發票印製機、筆電2台、公司登記表、公司存摺、印章及帳冊資料等物，並傳喚被告4人與證人1人，以釐清案情。

檢方初步統計，袁男等4人自2018年7月起至同年12月止，共開立不實統一發票約54萬張，其中中獎發票就有3000餘張，中獎金額達83萬餘元，已經兌換42萬元；袁姓被告等4人涉犯刑法第339條之4之3人以上共犯詐欺取財、商業會計法第71條開立不實會計憑證等罪之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，訊問後均向法院聲請羈押禁見。法院審理後，袁姓被告裁准羈押禁見，其餘李姓、陳姓、呂姓被告3人則均裁定以5萬元交保。

【更多新聞】

PTT貼文「麻煩幫我收拾一下」！台中男消失30分鐘...旅館上吊身亡

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

媳婦結婚5年沒生兒子！婆婆天天羞辱「拒認2歲孫女」慫恿他：去找小三

ET快訊
「串珠當粉圓吞」寶寶窒息慘死　阿嬤一句冷言讓媽媽陪著走
嚴懲酒駕！政院修法：酒駕累犯致死最重「無期徒刑」
星巴克限時4hr買一送一！台灣限定保育動物杯超可愛網暴動
勝利夜店「台灣林太」財力起底！砸9.3億首爾置產當GD鄰居

關鍵字：發票,統一發票,中獎發票,人頭公司

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑妻有小王　病夫嗆「X的很爽吼」按摩棒塞下體

「整個腹部都是液體」脫光嘿咻人妻19次！　小王：我來滿足妳

持牙刷性侵弱女子！渣男辯「只是挑逗」...揭童年被強暴陰影：我要報復

女大生趴桌休息遭襲胸！　男同學竟回訊：摸起來很舒服

小三否認婚外情！人夫說溜嘴「她奶有痣、屁股有疤」...正宮聽完氣暈

到底講的是「靠夭」還是「靠邊」？　警察和民眾爆拉扯衝突

童仲彥至今不認罪！詐領12萬助理費　法官批：沒有悔意

印度男酒後超商毆打日本男　店員霸氣攔人嗆：這裡是台灣！

綠帽夫直擊「他爽偷吃人妻」　垃圾桶噁翻出黏稠衛生紙團

「我做佛家要修煉」夫拒愛愛26年　妻心寒放生：結婚隔年就分房睡

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

到底講的是「靠夭」還是「靠邊」？　警察和民眾爆拉扯衝突

童仲彥至今不認罪！詐領12萬助理費　法官批：沒有悔意

印度男酒後超商毆打日本男　店員霸氣攔人嗆：這裡是台灣！

綠帽夫直擊「他爽偷吃人妻」　垃圾桶噁翻出黏稠衛生紙團

「我做佛家要修煉」夫拒愛愛26年　妻心寒放生：結婚隔年就分房睡

年利率1288%！「晏仔」暴力討債集團好狠　被害人嚇到離鄉

北市南京東路5段「4樓民宅」竄火光　1男受困救出送醫

莊珂惠「摸乳」採證原因曝！　男供出小三「乳房硬塊」、「蝴蝶羽翼」特徵

Uber司機不滿調度街頭互毆　警察來了繼續打！辣椒水壓制

酒駕男林森北狂飆「紅H」連撞18車！　落網囂張嗆警：跨三小

朱立倫：「蔡賴之爭」中間牽扯很多政治陰謀與騙

中埔菸草檢驗廠變身高檔日照中心　嘉縣日照更進步

賣菜郎韓國瑜回台了！　韓粉號召萬人接機力挺

反核方被激到！4月27日北高大遊行　開砲火反擊核電勢力

蘇貞昌：不必累犯！酒駕致死隱含惡意「可處死刑」

10大高薪工作大公開！　工程師含金量最高月薪中位數破8.5萬

開窗即見！「高雄凶樓」第一排景觀　低於市價1成30戶賣光

國台辦：要把「31條惠台措施」落實到位　繼續推台胞受益措施

好市多收納神物！免螺絲組裝、負重達2000kg　網推爆：我家有3組

招商200億被批「割稻尾」　民進黨：盧秀燕招商9000億才算贏

社會熱門新聞

妻拒行房　夫看監視器見她1周帶..

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的..

夜市秤重賣「盲包」　民眾300..

北市酒駕男撞18車　遭逮態度囂..

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃..

高雄一夜三起鬥毆！20少年談判..

說到心坎裡...嘉南神秘「響板..

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「..

基隆女跳海尋短！路人駐足棧道圍..

「幫我養」20歲小媽媽把女嬰扔..

不知爸爸猝逝　他哄2妹睡覺再伴..

英勇男背後霸氣一拳　持刀男秒被..

童仲彥被控詐助理費　判7年6月

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽丟..

更多熱門

相關新聞

發票不印出來獎金加碼　財部研議

為了提升雲端發票使用率（電子發票不印出來），民進黨立委江永昌今（27）日提議財政部，兌獎時如果中獎獎金再增加，增加民眾使用雲端發票的誘因，才能夠推廣雲端發票。財政部長蘇建榮表示，目前賦稅署正在進行雲端發票專屬獎檢討，立委的提議可以研議。

她與200萬發票擦身　釣出更慘苦主

下載發票兌獎APP 大獎手機末三碼907

買水中獎！小7、全家開出5組特獎

他在超商花15元買報紙幸運中千萬

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

妻拒行房　夫看監視器見她1周帶小王回家4次

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

夜市秤重賣「盲包」　民眾300元買到名牌包

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起死」

北市酒駕男撞18車　遭逮態度囂張

星巴克「限時4小時」買一送一！

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

高雄一夜三起鬥毆！20少年談判「白車撞人群」

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面