車撞電線桿翻覆！9歲童腳骨折頭傷「好痛！」　學醫岸巡小隊長手刀搶救

▲自撞電線桿翻覆，車上9歲童疑右腳骨折。（圖／讀者魏君諺提供）

記者郭世賢／新北報導

一輛行經萬里、基隆交界處的紅色自小客車，24日傍晚6時許疑因天雨夜暗視線不佳，自撞電線桿翻覆，造成車上一名9歲兒童疑右腳骨折，岸巡人員當時聽聞巨大聲響，立即趕抵現場執行交管，領有護理師執照的小隊長呂承祐，對傷患施以急救及安撫，救護車隨後趕抵，將男童送往基隆長庚醫院救治。

▲轎車自撞電線桿翻覆9歲童疑右腳骨折。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

第二岸巡隊表示，海巡署越界捕魚中國漁民留置室位在基隆、萬里交處道路內側，車禍發生時，岸巡弟兄潘致浩、沈仁凱於車道上指揮交通；林威宏、蔡旻彥通知110、119、萬里安檢所等。

當時車輛冒煙，黃龍水拿滅火器到場，呂承祐、陳中山、蔡旻彥協助車內受困人員脫困，到路旁做身體評估，黃宇祥拿紗布、生理食鹽水、手套等醫療物品。

車上9歲男童右側頭部有撕裂傷，左側鼻孔有血漬，岸巡小隊長呂承祐，用生理食鹽水沖洗後，使用紗布覆蓋。男童表示，右腳麻很痛，測末梢循環不佳，微腫脹，研判疑似骨折。

第2岸巡隊表示，2015年投入海巡軍官班的呂小隊長，是高美醫專畢業，並領有護理師執照，平時除身兼留置室主管，當發現留置大陸漁工生病，都會悉心照料，發揮醫學專長。