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酒駕男林森北狂飆「紅H」連撞18車！　落網囂張嗆警：跨三小

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▲▼邵姓男子開車酒駕撞18車後翻車，遭逮後仍態度囂張跋扈。（圖／記者趙永博攝）

▲邵姓男子開車酒駕撞18車後翻車，遭逮後仍態度囂張跋扈。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市中山區林森北路353巷內，28日凌晨2時許，一名28歲的邵姓男子酒後駕駛一輛白色轎車，在巷弄內狂飆，卻在進入新生北路2段72巷時，不慎撞上路邊停放的18輛汽機車後翻覆。警方接獲報案後趕抵現場，邵男已自行脫困，警方現場對他進行酒測，發現酒測值高達0.75毫克，立即將他上銬，訊後將依公共危險罪移送法辦。

警方表示，邵男28日凌晨喝完酒後，獨自駕車行經林森北路，在轉進353巷後狂踩油門，疑似不勝酒力，在進入新生北路2段72巷時，失控擦撞路邊停放的16部機車及2輛轎車。

邵男駕駛的白色轎車當場翻覆，巨大撞擊聲響也吵醒附近居民，民眾除了報警外，還有民眾拍攝下來，貼在臉書社團「爆料公社」之中，許多網友也在下面回覆「支持酒駕鞭刑」。

警方趕到現場後，發現白色轎車翻覆在路中間，全車多處受損，右前輪甚至直接被撞掉，而駕駛邵男已經從車內自行脫困，並無明顯外傷。

▲▼邵姓男子開車酒駕撞18車後翻車，遭逮後仍態度囂張跋扈。（圖／記者趙永博攝）

▲▼邵姓男子開車酒駕撞18車後翻車，遭逮後仍態度囂張跋扈。（圖／記者趙永博攝）

▲▼邵男轎車全毀，右前輪被撞掉，車頂也凹陷。（圖／記者趙永博攝）

▲▼邵姓男子開車酒駕撞18車後翻車，遭逮後仍態度囂張跋扈。（圖／記者趙永博攝）

警方立即對邵男進行酒測，不過酒醉的邵男不斷推拖，一下要喝水一下又要拒測，轄區員警當場對他喝斥，邵男這才瞬間酒醒，乖乖配合吹氣，沒想到酒測值竟高達0.75毫克，當場被警方上銬帶回派出所。居民見到自己的愛車遭撞也覺得無奈，警方也在現場將受損車輛上貼上通知，請受害民眾聯絡轄區派出所處理後續賠償事宜。

警方製作完筆錄後，帶著邵男到派出所對面的馬偕醫院檢查傷勢，不料這時邵男又再度與員警嗆聲「看三小」，態度十分囂張。警方認為，現在社會強烈痛恨酒駕行為，除了宣導民眾酒後不要開車外，也將強力執行路檢，以杜絕酒駕情事再度發生，訊後警方也會依公共危險罪，將邵男移送法辦。

▲▼邵姓男子開車酒駕撞18車後翻車，遭逮後仍態度囂張跋扈。（圖／記者趙永博攝）

▲▼停放路邊的汽機車，都遭邵男駕駛的的轎車撞毀。（圖／記者趙永博攝）

▲▼邵姓男子開車酒駕撞18車後翻車，遭逮後仍態度囂張跋扈。（圖／記者趙永博攝）

▲▼邵姓男子開車酒駕撞18車後翻車，遭逮後仍態度囂張跋扈。（圖／記者趙永博攝）

▲▼邵姓男子開車酒駕撞18車後翻車，遭逮後仍態度囂張跋扈。（圖／記者趙永博攝）

▲▼邵姓男子開車酒駕撞18車後翻車，遭逮後仍態度囂張跋扈。（圖／記者趙永博攝）

▲事發現場留下一堆油漬。（圖／記者趙永博攝）

▲事發現場留下車上掉落的許多物品。（圖／記者趙永博攝）

▲邵姓男子車上的物品也掉落一地。（圖／記者趙永博攝）

▲▼民眾拍下酒駕翻車的轎車卡在巷弄路中間。（圖／翻攝自爆料公社）

▲民眾拍下酒駕翻車的轎車卡在巷弄路中間。（圖／翻攝自爆料公社）

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酒駕男林森北狂飆「紅H」連撞18車！囂張嗆警：跨三小

關鍵字：酒駕,轎車,機車,翻車,車禍

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