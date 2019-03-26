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兒時福利社最強商品！　網激推2項「平民小吃」：很常被偷吃

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養蠶寶寶是許多7、8年級生的童年回憶。（圖／翻攝自維基百科）

▲養蠶寶寶是許多7、8年級生的童年回憶。（圖／翻攝自維基百科）

網搜小組／綜合報導

學生時期「福利社」絕對是大家下課秒衝的地點之一，尤其到了中午，同學們都會瘋搶限量販賣的便當；另外也有不少人畢業後回母校時，會特地造訪福利社，和熟悉的阿姨叔叔閒聊。有名網友就在PTT上表示以前福利社什麼都賣，連蠶寶寶和桑葉都有，想知道鄉民心目中最厲害的福利社商品為何。貼文一出，部分網友們竟都大推平民小吃「涼麵和貢丸」，勾起超多荒謬回憶。

一位網友在PTT八卦板上詢問「以前福利社賣過最屌的東西是？」他表示兒時福利社超強大，各式冷熱飲、蠶寶寶和海猴都有，想看鄉民有沒有在福利社買過厲害的東西。

請繼續往下閱讀...

貼文一出釣出一堆兒時懷舊小物，「泡藥水會長出白色粉屑的紙聖誕樹」、「貢丸三顆十塊、蘋果汁用塑膠瓶裝的也十塊，每天必吃」、「一元的冰棒」、「棉紙聖誕樹」；還有網友表示看過「高檔次」的商品，「之前去過同學的學校發現有賣明治巧克力耶，覺得羨慕」、「有看過雞排」、「DIY摩天輪模型」。

▲▼ 桃園網友稱可啂涼麵才是正宗桃園名產 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 可口涼麵也是福利社經典熱賣品 。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過說到福利社經典，網友都大推「貢丸和涼麵」，許多人也都反應貢丸很常被偷吃，「貢丸超讚的， 每次去拿都會有兩三串少一顆的，都在偷吃」、「一大鍋電鍋裡面滿滿的貢丸，一顆5塊，還會有人偷吃或是吃一半放回去，但是超好吃的貢丸實在讓人無法忘懷」；另外常被搶購一空的則是涼麵，「涼麵是經典」、「涼麵連汁都喝光」、「桃園絕對是涼麵」、「真的是涼麵，國中福利社涼麵還很難買XD」、「涼麵，如果當年會想到拿去化驗八成滿滿大腸桿菌XD」。

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關鍵字：福利社,PTT,蠶寶寶,涼麵,貢丸

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