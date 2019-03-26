台灣鬼父獎！他用直系性侵算出「最鬼5城市」　網罵噁爆：台男不意外

▲「鬼父」近來成為網上相當流行的負面詞彙。（圖／取自pakutaso）

記者黃君瀚／綜合報導

網路流行語「鬼父」一詞出自日本成人遊戲，後多用來指稱父親對女兒的性騷擾或性侵害，就有網友調出2018年台灣性侵害事件通報案件數據，以城市加以區分，並把直系血親性侵定義為「鬼父」，新北市以151件、占全台鬼父發生率20%勇奪不名譽的第1名。

網友26日下午在PTT發文，表示從衛生福利部保護服務司官方資料中查到台灣2018年性侵害統計數據，針對直系血親下手案件整理了一份排行榜，「頒發前5名縣市鬼父獎」。

PTT網友頒發前5名縣市鬼父獎（比率皆四捨五入）：

1. 第一名:「新北市」（占全台鬼父發生率20%;全台性侵發生率18%）

2. 第二名:「桃園市」（占全台鬼父發生率12%;全台性侵發生率14%）

3. 第三名:「高雄市」（占全台鬼父發生率12%;全台性侵發生率10%）

4. 第四名:「臺北市」（占全台鬼父發生率11%;全台性侵發生率9%）

5. 第五名:「臺中市」（占全台鬼父發生率10%;全台性侵發生率12%）

▲網友查閱衛生福利部保護服務司統計資料，計算台灣各縣市鬼父率。點圖放大。（圖／翻攝PTT）

值得一提的是，網友統計是以占全台發生率為排名標準，人口最多的新北市2018年通報件數達151件，而排行榜中清一色是人口密集的六都城市。另外，直系血親性侵案件統計其實包含了爺爺、奶奶、父母親、養父母、岳父母、孫子女等，並非全是「鬼父」下毒手。

文章貼上網，吸引不少網友痛批對子女下手太噁心，「台男不意外」、「這還需要調查？一定是新北第一啊」、「六都完全制霸，全部上榜」、「台灣人很貫徹女兒是上輩子的情人」、「新北人最多的話，這樣的數據不意外」、「新北每2天就被通報有人X女兒」、「台男心裡變態真多，一堆把親人當性奴的。」

另外，也有熱心網友加入城市人口重新統計直系血親性侵案發生率，前5名縣市洗牌為台東縣、新竹縣、南投縣、新竹市、桃園市，新北市排在第6名，台北市第9名，高雄市第10名，台中市則為第12名。

▼加入人口統計後的排行榜。（圖／翻攝PTT）