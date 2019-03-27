好市多自有品牌衛生紙多好用？　警告「使用前三思」千人見證

▲好市多衛生紙。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

美式賣場好市多(Costco)中販售的衛生紙，可以說是所有會員都會購買的物品之一，其中又以2大品牌「Kirkland Signature抽取式衛生紙」以及「舒潔」都有擁護愛好者。到底這兩款衛生紙哪一個才好用？最近引起一番討論。

臉書私密社團Costco好市多 商品經驗老實說有網友PO出「Kirkland Signature抽取式衛生紙」照片問「請問紙質如何？想買」，對此有許多社友留言大推說「好用，軟又厚」、「用過就回不去了」、「用之前請三思，因為你再也無法用其他牌子」。

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不過也有另一派網友說「不好用，會掉屑」、「可是近一次購買發現擦拭會有棉絮」、「掉屑+1 後來都用舒潔紫色」、「這排的擦的時候我覺得比較會掉屑，哈哈」。

▲許多人都會去好市多買衛生紙。（圖／資料照）

其實這款「Kirkland Signature抽取式衛生紙」一直都是好市多的明星商品，儘管在2018年10月時條漲6.6％、每串貴了20元，仍是許多人心中的最愛。

據了解，好市多過去從未開發過抽取式衛生紙，因全球絕大部分國家消費者，多數習慣使用捲筒衛生紙，但台灣人則是偏好抽取式衛生紙，市佔率約為85%。而這款好市多自有品牌-Kirkland Signature抽取式衛生紙，經過美國與台灣好市多雙方耗時三年多討論，才作為首度在台生產的產品，強調使用成本較貴的FSC認證紙漿，確保全球森林永續經營。